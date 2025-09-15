La integración de datos con dukcapil acelera el proceso de servicio BRI

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK o Bri Optimizando con éxito el uso integración Datos de población junto con la Dirección General de Registro de Población y Civil (Dukcapil). Esta innovación es uno de los avances importantes de BRI para alentar la eficiencia operativa, acelerar el proceso de servicio y fortalecer la confianza del cliente.

Esto fue transmitido por el Director de Operaciones Bri Hakim Putratama en el caso de un datos para todos: Cumbre de Datos de Población Semestre I 2025 en el auditorio del Menara Bank Mega, South Yakarta, jueves (8/28).

«A través de la cooperación estratégica con Dukcapil, BRI puede maximizar el proceso de verificación y administrar el riesgo, de modo que se desembolse micro crédito puede alcanzar RP1 billones por día. El acceso de datos extenso y preciso nos permite proporcionar servicios mucho más rápidos, eficientes y seguros para los clientes «, explicó el juez.

Como banco con la base de clientes más grande del país, todos los días BRI tiene alrededor de 500 mil veces el acceso a Dukcapil para procesar los datos de los clientes y los posibles clientes. Antes de la integración de datos, el proceso de verificación del cliente toma horas y afecta la calidad del servicio. Ahora, con un sistema que está conectado directamente a la base de datos de la población nacional, el proceso se vuelve más rápido, preciso y eficiente.

«Si este acceso no existe, es imposible que BRI retire micro crédito por valor de RP1 billones por día. El impacto no es solo para BRI, sino también para los programas gubernamentales que dirigimos, incluida la distribución de asistencia social y Kur», agregó el juez.

En la era digital, los datos se convierten en un activo estratégico. El juez enfatizó que el ganador en el futuro es una parte superior en tecnología de la información y dominio de datos. El concepto de identidad única basado en el número de identificación de la población (NIK) es la base de BRI en la presentación de servicios bancarios modernos. Esta integración le permite a BRI verificar los datos en tiempo real, aumentar la precisión de la evaluación del riesgo de crédito y proporcionar más servicios personales de acuerdo con las necesidades del cliente.

«No solo confiamos en los datos de Dukcapil, sino que también los combinamos con el comportamiento del cliente, como los patrones de transacción, las preferencias de gasto, los hábitos de consumo. Este enfoque hace que BRI sea capaz de presentar soluciones financieras que sean más relevantes y en el objetivo», explicó el Hakim.

BRI continúa estableciendo discusiones intensivas con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Bank Indonesia (BI) y Dukcapil para garantizar que la implementación de la integración de datos sea óptima y según la regulación. Además, BRI se compromete a mantener la seguridad y la confidencialidad de los datos del cliente en cada proceso.

«Siempre nos aseguramos de que el uso de datos se realice con el principio de precaución y protección de la privacidad del cliente. La sinergia con los reguladores es la clave para presentar un ecosistema de servicio digital seguro, inclusivo y sostenible», concluyó el Hakim.