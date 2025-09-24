La insistencia de MBG apareció fue detenido por los muchos casos de envenenamiento, jefe de BGN: me uní a la dirección del presidente

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana Hablé sobre el impulso de detener el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg).

Se sabe que surgió la presión debido al incidente envenenamiento Los alimentos que ocurren supuestamente se deben al consumo de estos alimentos.

Sin embargo, en este caso, Dadan afirmó no poder tomar medidas, el artículo que también estaba esperando la dirección del presidente.

«Sigo las instrucciones del presidente, no me atrevo a seguir adelante», dijo a los periodistas el miércoles 24 de septiembre de 2025.



Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Dadan también mencionó que su partido no había confirmado cuándo había una reunión con el presidente. Hasta ahora todavía está esperando más Arana.

«Esperando la dirección del presidente», dijo.

Anteriormente, la Comisión Adjunto de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) Jasra Putra le pidió al gobierno que evalúe relacionada con la provisión de alimentos para los estudiantes.

Porque, ha habido muchos casos debido al consumo de MBG.

«KPAI propone detenerse temporalmente, hasta que el instrumento de pautas y supervisión que se ha realizado está realmente bien implementado», dijo.

Además, el orador del Parlamento Indonesio Puan Maharani dijo que el programa MBG realmente necesita ser evaluado, pero no hay necesidad de culpar.

Admitió que su grupo también ayudó a supervisar las cocinas que proporcionan comida para el programa MBG.

«¿Cuál es el problema, ya sea en su cocina, ya sea en su escuela, poder ver desde HUL», dijo Puan, en Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025?

TVONENEWS/Aldi Herlanda