La inscripción para los participantes de pasantías nacionales del Lote II ya está abierta, tenga en cuenta el cronograma

Jacarta – Ministerio de Mano de Obra ha abierto la inscripción para participantes en el programa de aprendizaje Nacional Lote II para nuevos graduados de D-1 a S-1, a través del canal internhub.kemnaker.go.id.

La secretaria general del Ministerio de Trabajo, Cris Kuntadi, dijo que este programa es un esfuerzo del gobierno para ampliar oportunidad trabajarmejorar las habilidades laborales y fortalecer la competitividad de la fuerza laboral indonesia en diversos sectores.

Explicó que entre los organizadores del Programa de Aprendizaje Lote II estuvieron diversas instituciones y sectores, tanto gubernamentales como privados.

«Los organizadores de aprendizaje del lote II incluyen agencias gubernamentales, ministerios, instituciones, instituciones gubernamentales no ministeriales (LPNK), instituciones financieras, secretarías de instituciones estatales, empresas estatales, BLUD y empresas privadas», dijo Cris en su declaración, el jueves 6 de noviembre de 2025.



Ilustración de un solicitante de empleo Foto : ENTRE FOTOS/Arif Firmansyah

Agregó que el Programa Nacional de Aprendizaje Lote II está abierto a diversos sectores empresariales, desde el sector de Alimentos y Bebidas, Industrias Creativas y Digitales, Comunicación e Información, Industria, Sector Público, Turismo, Logística y Transporte, Agricultura, hasta Servicios.

En el Lote II, el Ministerio de Mano de Obra se dirige a más de 80.000 participantes. De esta forma, se espera alcanzar el objetivo nacional de participantes en prácticas en 2025, que alcanzará las 100.000 personas.

«Ministro de Recursos Humanos, Prof. Yassierli «Enfatizamos en varias ocasiones que los programas de aprendizaje deben ser un instrumento estratégico para preparar a los nuevos graduados para ingresar al mundo laboral con habilidades relevantes», afirmó.

Por su parte, el Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Mano de Obra, Sunardi Manampiar Sinaga, dijo que el cronograma de implementación del Programa Nacional de Aprendizaje Lote II es el siguiente:

• 24 de octubre – 11 de noviembre de 2025: registro de organizadores y programas de aprendizaje propuestos

• 6 – 14 de noviembre de 2025: Registro de posibles participantes en el aprendizaje

• 14 – 20 de noviembre de 2025: Selección de posibles participantes en el aprendizaje

• 21 de noviembre de 2025: Anuncio y determinación de los participantes en el aprendizaje

• 24 de noviembre de 2025: Implementación del Programa de Aprendizaje (Lote II)

Sunardi también invitó a los nuevos graduados a aprovechar esta oportunidad para fortalecer la competencia de la fuerza laboral y apoyar una mayor productividad nacional.

«El Programa Nacional de Aprendizaje no sólo proporciona experiencia laboral real, sino que también es un paso concreto para que el gobierno fortalezca la competencia de los trabajadores indonesios. Por lo tanto, invitamos a los nuevos graduados a aprovechar este importante impulso», dijo.