La inscripción para la selección de oficiales del Hajj 2026 está abierta, aquí están las formaciones y requisitos

Jacarta – Ministerio haji y la Umrah (Ministerio del Hayy) abre la selección Oficial Organizador de la peregrinación Hajj (PPIH) 1447 Hijriah o 2026 d.C. para musulmanes indonesios que cumplan con los requisitos.

Lea también: La cuota de Hajj para personas mayores por provincia es del 5 por ciento, las siguientes son las condiciones



«El registro de participantes se abre el 8 de diciembre de 2025 a partir de las 13:00 WIB, y la fecha límite final para la recopilación de archivos de acuerdo con los requisitos especificados es el 14 de diciembre de 2025 a las 23:59 WIB», dijo el director de Desarrollo de Oficiales Regulares del Hajj, Chandra Sulistyo Ekoprojo, en un comunicado en Yakarta el sábado.

Dijo que se abrieron ocho formaciones de servicios, a saber, Alojamiento, Consumo, Transporte, Orientación de Adoración, Protección de la Congregación, Centro de Medios del Hajj, Manejo de Crisis y Primeros Auxilios para los Peregrinos del Hajj (PKPPJH), así como Servicios para los Congregantes Ancianos y Discapacitados.

Lea también: BPKH fortalece la alfabetización sobre el Hajj





437 oficiales indonesios del Hajj parten hacia Tierra Santa

La selección de PPIH está libre de propinas y no requiere ninguna tarifa, con el Número de Identificación de Población (NIK) del candidato de PPIH que solo se puede utilizar para la creación o registro de una cuenta.

Lea también: Nueva flota fortalece la conectividad para los servicios de Hajj y Umrah en Indonesia



«Asegúrese de que los documentos y el proceso de registro se realicen correctamente. Cualquier error en el proceso de registro de los participantes es consecuencia de los propios participantes, la decisión del comité es absoluta y no puede ser impugnada», dijo.

Los requisitos generales que deben considerarse antes de registrarse como candidato de PPIH son ser ciudadanos indonesios, musulmanes, sanos física y espiritualmente, como lo demuestra un certificado de salud emitido por un médico del gobierno, no estar embarazada, estar plenamente comprometido con el servicio a los peregrinos del Hajj y tener integridad, credibilidad y un buen historial.

Aparte de eso, los posibles participantes no son actualmente sospechosos en el proceso legal penal, tienen una identidad de residencia válida, tienen permiso por escrito de su superior directo o agencia de origen para ASN, no ASN, TNI/Polri o empleados de otras agencias, pueden operar aplicaciones informáticas o aplicaciones de dispositivos basadas en Android y/o iOS.

Otros requisitos incluyen poder comunicarse en árabe o inglés, no estar en asignaciones de estudio, las parejas casadas tienen prohibido servir como PPIH grupal y PPIH de Arabia Saudita en el mismo año.

Aparte de las condiciones anteriores, aquellos que se convierten en PPIH pueden provenir de funcionarios estatales, ASN o no ASN del Ministerio de Hajj y Umrah, ministerios/instituciones, TNI y Polri, o elementos comunitarios de organizaciones comunitarias islámicas, instituciones educativas islámicas (internados islámicos, colegios religiosos islámicos/PTKI), o personal profesional relacionado con el Hajj.