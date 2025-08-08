La innovadora bandera del parque Pusaka Taman se llevó a cabo sin los medios de comunicación, Pramono reveló la razón





Pramono explicó que el gobierno provincial de DKI Yakarta quería que el evento se ejecutara sin problemas a pesar de que tuvo lugar en medio de los actos de rechazo llevados a cabo por varios comerciantes del mercado de animales de Barito.

«De hecho, quiero específicamente que el problema de ‘innovador’ para el patio de la bandera del patrimonio tenga lugar bien», dijo Pramono cuando se encuentra en el Ayuntamiento de Yakarta el viernes.

Especialmente en el caso, el quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, también parecía estar presente. Además, el presidente del DKI Jakarta DPRD Khoirudin también estuvo presente en el evento.

Pramono quiere que el evento tenga lugar sin problemas sin disturbios. «Dije que todavía terminamos, porque era parte de mi responsabilidad hacer que Yakarta sea mejor, más bella», dijo.

Pramono dijo que la construcción del parque estaba programada para completarse a fines de diciembre de 2025.

Pramono dijo que más tarde el parque podría ser utilizado por la comunidad para diversas actividades, una de las cuales era hacer ejercicio.

No solo eso, se afirma que el parque también ayuda a superar el problema de las inundaciones en Yakarta. (Hormiga)

Pramono dijo que más tarde el parque podría ser utilizado por la comunidad para diversas actividades, una de las cuales era hacer ejercicio.









