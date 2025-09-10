La innovación tecnológica puede ayudar al gobierno a controlar el HPP al impulso de la producción agrícola, esta es la explicación

Yakarta, Viva – Para realizar el objetivo de autoesuficiencia alimentaria de 2027, el gobierno se considera necesario para continuar mejorando producción y control del costo de las ventas (HPP) continuar siendo estable. Para que tenga un impacto en el bienestar de los agricultores.

Leer también: Los 5 autos más antiguos que todavía se producen hasta 2025, hay íconos automotrices que nunca son obsoletos



El miembro de la Comisión IV de DPR RI, Eko Wahyudi, enfatizó la apreciación del gobierno por los esfuerzos y el trabajo duro del gobierno para aumentar la producción, con una acción de arroz que alcanzó 4.2 millones de toneladas, fue el mayor logro de la historia. Pero le pidió al gobierno que también pudiera estabilizar el precio del arroz que aumentó en medio de la producción abundante.

«Sí, el gobierno debe continuar aumentando la producción y continuar manteniendo la estabilidad del HPP, para que esto tenga un impacto sistémico en el bienestar de los agricultores», dijo en una declaración escrita en Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: Construya 608 unidades de inicio modular en Merauke, concreto rojo y blanco listos para acelerar 3 millones de programas de casas





Programa de Energy Village de Pertamina energías para alentar la producción de alimentos de la aldea

Reveló, con abundante producción, el precio del arroz debe permanecer estable, sin aumentar. Porque esta es una anomalía que el gobierno resuelve inmediatamente.

Leer también: Jeep Cherokee detuvo oficialmente la producción, ¡esta es la razón!



Además, también solicitó que el gobierno pueda innovar para aprobar el sistema de automatización. agricultura.

«Al utilizar los avances tecnológicos en la agricultura, creando un sistema de automatización en el campo de la agricultura para que pueda aumentar la producción agrícola y pueda reducir los costos de producción», agregó.

Eko afirmó que otro obstáculo en un esfuerzo por lograr la autosuficiencia alimentaria fue continuando reduciendo la generación de agricultores. Para que no haya otras alternativas que se puedan tomar, excepto a través de la innovación de tecnología agrícola.

La innovación fue reemplazar el trabajo humano en el trabajo en tierra, plantación, cosecha y también aumentar el valor agregado posterior a la cosecha de varios productos agrícolas existentes. (Hormiga)