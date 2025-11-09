La innovación Golkar se acerca a la generación joven

Jacarta – Presidente General del PPD del Partido Golkar Bahlil Lahadalia inauguró Raqueta Amarilla Clubinstalaciones deportivas de campo cayó y pickleball en la oficina del PPD del Partido Golkar, Yakarta. Esta inauguración es un símbolo de la innovación y el nuevo enfoque del Partido Golkar en la construcción de interacciones más frescas con la generación más joven.

Bahlil enfatizó que el Partido Golkar ya no es suficiente con depender simplemente de patrones de consolidación convencionales a través de reuniones o discursos políticos. Según él, los cambios en la demografía nacional requieren que los partidos sean más creativos para llegar al segmento joven.

«Ahora las personas de entre 17 y 50 años alcanzarán el 73 por ciento en 2029. Así que el enfoque que tenemos que adoptar es un enfoque que está fuera de la norma», dijo Bahlil después de inaugurar el Yellow Racquet Club en la oficina del Partido Golkar del PPD en Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Considera el desarrollo del Yellow Racquet Club como una forma de improvisación y estrategia política inteligente para proporcionar un espacio para la interacción positiva entre los jóvenes y los partidos políticos.

«En mi opinión, este campo forma parte de una idea inteligente para acercar a los jóvenes al Partido Golkar. Esto no es sólo una instalación deportiva, sino un símbolo de apertura y renovación», continuó.

Curiosamente, Bahlil Lahadalia, ministro de Energía y Recursos Minerales, también valora el aspecto sostenible del proyecto del campo de pádel, que utiliza energías nuevas y renovables.

«También estoy agradecido porque la electricidad utiliza energía nueva y renovable, paneles solares. Esto está en consonancia con el espíritu respetuoso con el medio ambiente del Partido Golkar», dijo.

Bahlil incluso animó a que esta instalación deportiva fuera accesible al público con un espíritu inclusivo.

«Si está abierto al público, está bien, no hay problema con los descuentos. Ojalá este lugar pueda ser útil para todos nosotros», dijo.

Al evento de inauguración, que también formó parte de la serie del 61º aniversario del Partido Golkar, también asistieron el Presidente del Consejo Honorario del Partido Golkar Aburizal Bakrie, Presidente General del Partido Golkar DPP para el período 2016-2017 Setya Novanto, Secretario General del Partido Golkar DPP Sarmuji, Tesorero General del Partido Golkar DPP Sari Yuliati, Vicepresidente General del Partido Golkar DPP Wihaji, Presidente de Pádel Indonesia Galih Kartasasmita. También estuvo presente Dito Ariotedjo, Ministro de Juventud y Deportes para el periodo 2023-2025 y quien fue el impulsor de la construcción de este campo de pádel.