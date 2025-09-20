La innovación es una prioridad a través de la investigación

Yakarta, Viva – Tenencia Plantación de nusantara o PTPN III (Persero) continúa fortaleciendo su papel como innovación motora en la industria de la plantación indonesia.

Leer también: PDIP: el proyecto de ley de productos básicos estratégicos debe beneficiar a los agricultores de tabaco



Uno de ellos es a través del ‘Día de Investigación 2025’ como un esfuerzo para construir un ecosistema de investigación integrado que involucre académicos, instituciones de investigación y socios estratégicos para dar a luz soluciones reales a los desafíos de las plantaciones nacionales.

PTPN Group cree que la investigación es un pilar importante para aumentar la productividad, la eficiencia y la competitividad.

Leer también: El proyecto de ley de productos básicos estratégicos comenzó a ser preparado por el DPR Baleg, Sasar del sector de la plantación



A través del Día de Investigación 2025, esta compañía de plantaciones abre oportunidades de sinergia más amplias para traer la novedad de la ciencia y la tecnología que son relevantes para las necesidades de la industria de la plantación.

El presidente del Comité de Investigación del Grupo PTPN, MP de Dison, Girsang, transmitió el compromiso de la compañía en la construcción de ecosistemas de investigación de plantación a través de una asignación de presupuesto bastante grande, alrededor del 5 por ciento del costo total capital humano cada año.

Leer también: Los cigarrillos ilegales amenazan a la industria del tabaco, el DPR le recordó al estado que perdiera billones



También espera que el ‘Día de Investigación 2025’ pueda fortalecer el papel del grupo PTPN como Centro de excelenciaApoyar la productividad y la eficiencia, la sostenibilidad empresarial, el fortalecimiento de la colaboración con los investigadores y dar a luz ideas constructivas para responder a los desafíos de la industria de la plantación actual y futura.

El programa Día de Investigación 2025 enfoca temas de investigación en el principal grupo de PTPN, como Coco palma, goma, té, café, tabacococo, y Caña de azúcar.

Esto es para alentar la aplicación de nuevas tecnologías, fortalecer la competitividad industrial y aumentar la contribución del sector de la plantación al logro de los programas estratégicos nacionales.

«Queremos enfatizar el papel de una compañía de bumn que no solo está orientada a la rentabilidad, sino también a la creación de la ciencia, la innovación y el impacto a largo plazo que es sostenible a través de la investigación», dijo Dison.