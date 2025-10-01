La innovación 5G de Telkomsel analizó el Ministerio de Industria

Yakarta, Viva – TelkomselA través de la Unidad de Negocios Enterprise, presenta una variedad de soluciones digitales diseñadas para responder las necesidades específicas de varios sectores.

La red andal de Telkomsel ahora puede ser utilizada de manera óptima por la industria manufacturera, así como en otros sectores, como la minería, la logística y la aceleración de la digitalización de propiedades industriales, que requieren conectividad privada, rápida y segura para apoyar las operaciones estratégicas y la eficiencia comercial.

Respondiendo a estas necesidades, Telkomsel introduce innovación ‘5G En la caja ‘, los dispositivos de red celular 4G/5G que son privados, portátiles, independientes y seguros, y pueden implementarse de manera rápida y flexible en varias ubicaciones.

Esta tecnología está diseñada para responder a los desafíos de las limitaciones de la infraestructura que necesitan los actores de la industria para tener una red con un alcance amplio, confiable y seguro, con características portátiles, informática de borde integrado y servicios de red prioritarios con banda ancha móvil mejorada, comunicaciones de baja latencia ultra confiables y comunicaciones masivas de tipo Machine-Machine.

Según el director de ventas de Telkomsel, Stanislaus Susatyo, ‘5G in the Box’ es un compromiso de apoyar los sectores de fabricación, minería, transporte y logística.

Con alta movilidad, la solución ‘5G en la caja’ se considera adecuada para su uso en ubicaciones de fábrica, almacenamiento, áreas mineras, áreas remotas, áreas propensas a desastres, a eventos a gran escala que requieren redes privadas temporales.

Se ha demostrado que esta solución aumenta la eficiencia operativa del sector logístico en un 25 por ciento al reducir el tiempo del proceso de entrega, reducir los desechos y los costos operativos sustancialmente al aumentar el uso de materiales en un 80 por ciento y respaldar los principios de la industria verde y contribuir positivamente al entorno mediante el uso de documentos en un 40 por ciento.

«Soluciones ‘5G en la caja’ que presentamos para responder las necesidades comerciales que continúan desarrollándose, al tiempo que apoyan la sostenibilidad operativa con impactos reales en sectores estratégicos como la fabricación, la minería y el transporte y la logística», dijo Susatyo en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Con más de tres mil 5g BTS que han estado operando y millones de clientes que han disfrutado de este servicio, Telkomsel se compromete a apoyar la transformación digital nacional de manera inclusiva y sostenible.

Por lo tanto, Telkomsel ganó el Premio Pionero de Tecnología Industrial 2025 del Ministerio de Industria (Kemenperina) Para la categoría de tecnología de servicios industriales, sobre la innovación de ‘5G en la caja’.

Este premio es una forma de aprecio por más de 60 actores de la industria que lograron presentar una tecnología de inicio que tuvo un impacto significativo en el progreso de la industria nacional.