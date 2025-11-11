La ‘Iniciativa’ de obra de 5 horas ‘Dungeons and Dragons’ se estrena en Nueva York: entrevista

“Dungeons & Dragons” ha sido genial desde hace un tiempo, o desde siempre, dependiendo de a quién le preguntes, pero el icónico juego de rol de mesa ha alcanzado recientemente un nuevo nivel de popularidad: adaptaciones que están dispuestas a explorar el tiempo que lleva jugar una campaña real.

En un extremo del espectro mediático temático de “D&D”, está el éxito de taquilla más “tradicional” de “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” de Paramount y la carta de amor a la versión de los años 80 de la historia del juego integrada en “Stranger Things” de los hermanos Duffer, que debutará en su quinta y última temporada en Netflix a finales de este mes. Por otro lado, está la inmensa popularidad de las series de televisión reales, como “Dimension 20” de Critical Role y Dropout, y el éxito off-Broadway “Twenty-Sided Tavern”, que utiliza mecánicas de estilo D&D y juego en tiempo real para explorar nuevas IP y mundos creados aparte del creador de “Dungeons & Dragons”, Wizards of the Coast.

Sentado en algún punto intermedio está el último participante en el género inspirado en “D&D”, “Iniciativa”, una obra de cinco horas de duración que se estrena en The Teatro Público en la ciudad de Nueva York el 20 de noviembre y ahora se extenderá hasta el 7 de diciembre.

Escrita por Else Went y dirigida por Emma Rosa Went, la obra, que incluirá múltiples intermedios y, para las funciones del sábado, un descanso para cenar de 90 minutos, se describe como “una reflexión agridulce sobre la adolescencia en los albores del nuevo milenio”.

Según el público, «Iniciativa» (llamada así en un guiño a un componente clave del juego de «D&D») «traza las vidas entrelazadas de siete adolescentes entre 2000 y 2004, a medida que se vuelven amigos y más que amigos, luchan con su potencial, enfrentan pérdidas incalculables y luchan por encontrar su camino dentro (y salir) de ‘Coastal Podunk, California'».

Gran parte de la obra, protagonizada por los recién llegados al Off-Broadway Olivia Rose Barresi como Clara, Greg Cuellar como Riley, Harrison Densmore como Ty, Carson Higgins como Lo, Andrea López Álvarez como Kendall, Jamie Sanders como Tony y Christopher Dylan White como Em, se centra en la liga “D&D” del grupo, y cuatro partes críticas del programa están dedicadas al tiempo que pasan jugando juntos en los personajes, así como a cómo el juego actúa como un motivo central para su viajes de la vida real.

«Creo que la semilla inicial fue que, en mi primera clase de dramaturgia, nos pidieron que escribiéramos una escena, una especie de gesto de bondad o amor», dijo la dramaturga de «Iniciativa», Else Went. Variedad. «Y escribí una escena sobre un grupo de personas jugando ‘Dungeons & Dragons’ en un sótano que son interrumpidos por una llamada telefónica diciendo que ha ocurrido una tragedia, un accidente automovilístico, y luego se abrazan y superan el impacto de eso y luego regresan al juego como un espacio de seguridad. Y luego ese pensamiento evolucionó y evolucionó y tuvo una atracción gravitacional de todos estos otros elementos de mi propia vida en la escuela secundaria en este pequeño pueblo, y la construcción de una comunidad a través de la narración colaborativa, porque ‘D&D’ es un tipo de del teatro, y luego la obra creció a partir de ahí”.

El concepto inicial de “Iniciativa” fue escrito por Went en 2016, y la ahora directora Emma Rosa Went y la estrella Barresi colaboraron con Went para esa primera versión del programa en la escuela secundaria. Durante la beca de Went en Playwrights Realm entre 2018 y 2019, Went amplió ese guión hasta convertirlo en lo que finalmente se convirtió en el producto final de cinco horas: un gran cambio en el mundo teatral, ya que la capacidad de atención ha disminuido notoriamente entre el público.

“Ampliamos la acción, la acordonamos e incluimos a todas estas otras personas y experimentamos sus historias en un tiempo regular y, en consecuencia, la obra se hizo mucho más larga”, dijo la directora Rosa Went. «Y luego nos dimos cuenta de que ese era en realidad el contenedor teatralmente emocionante, y que parecía intrínsecamente correcto para la historia de estos jóvenes que tuvo lugar durante su carrera en la escuela secundaria, verlos envejecer durante el período de cuatro años, durante la línea de tiempo».

Went y Rosa Went han residido en The Public durante aproximadamente el último año y “Initiative” se programó por primera vez allí hace dos años, lo que les brindó una “pista muy larga y generosa” para preparar el espectáculo, incluidas cuatro semanas de ensayo a lo largo de 2024 y cuatro semanas más de ensayo que comenzaron en octubre después de que se finalizara el casting a principios de este año. Eso significaba que algunos miembros del reparto estaban familiarizados con sus papeles desde hacía unos meses y otros desde hacía varios años.

“En términos de proceso, y lo siento tanto por mi personaje, Clara, como por Andrómeda, mi personaje jugador de ‘D&D’. [in ‘Initiative’] — Yo diría que los últimos nueve años desde que conocí al personaje por primera vez han sido un proceso de construcción de los anillos alrededor de Saturno, así es como lo veo», dijo Barresi. «Me he tomado mucho tiempo para encontrar cosas pequeñas (canciones, imágenes, baratijas de ‘D&D’ que tengo de mi vida real en ‘D&D’) para construir cada meteoro en este anillo que rodea al personaje que interpreto. Así que me siento tremendamente afortunado, y creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, de haber tenido tanto tiempo como hemos tenido, ya sean nueve años, seis años, un par de meses, lo que sea, para poder encontrar cada roca espacial y traerla”.

Si bien esos fragmentos sutiles de las actuaciones son una parte clave de la obra, los actores también tuvieron que centrarse en una gran cantidad de bloqueos y movimientos físicos a lo largo de las cinco horas, incluidas múltiples escenas de lucha coreografiadas.

«Es atlético. Requiere toda la amplitud de mi ser: emocional, psicológica y físicamente», dijo Cuellar, quien interpreta a Riley, el Dungeon Master del programa, y ​​está encargado de cientos de líneas de narración. mientras está en movimiento, para que los actores y la audiencia atraviesen las campañas de “D&D”. «Así que trato de crear una sensación de arco, especialmente para las personas mayores y entre cada año escolar. Algo que tengo en el fondo de mi mente evoluciona en lo vocal, lo que está sucediendo, lo físico, cómo está cambiando la persona. Así que realmente he tratado de rastrear eso. Y a partir de ahí, lo mejor de esto es que, aunque es largo, Else ha hecho un trabajo fenomenal simplemente cuidando a los actores para que yo pueda asumir el papel. Y si simplemente permito que mi instrumento fluya a través del En líneas generales, realmente llego a donde necesito ir al final de la obra”.

En cuanto a si los fanáticos que no son de “D&D” disfrutarán el programa (y considerarán que vale la pena sus cinco horas de duración), el equipo creativo se ha encargado de hacerlo accesible sin perder tampoco a su audiencia potencial y acérrima.

«También hay una manera hermosa en la que el humor lo impregna», dijo López Álvarez, quien interpreta a Kendall. «Y Greg está haciendo un trabajo asombroso, asombroso con voces y material físico que realmente le da vida. Creo que cada vez que nos encontramos con ‘D&D’, lo desarrolla un poco más. Así que comienzas con algo muy básico como: ‘¡Estamos jugando! ¿Qué estamos haciendo?’ Y luego se expande a la escena que vieron hoy, en la que se comprende plenamente: ‘Estamos jugando a este juego’. Sabemos cómo funciona.’ Y creo que para entonces el público que lo vea dirá: ‘Entiendo lo que está pasando’. Lo entiendo’”.