La ingeniosa característica de presupuesto cero de Abdolreza Kahani

Cineasta Abdolreza kahani se refiere a su proceso actual como «cine en solitario», y con buena razón: una banda de un solo hombre de director, productor, escritor, editor y DP, dispara en un iPhone con un solo micrófono, no más tripulación y sin presupuesto para hablar. Pero «Solo» no quiere decir «aislado» y su última película «Funerario«Expresa una melancolía de lazos humanos en tiempos de distancia y desconexión. Producido en el exilio en Canadá, y en consecuencia se centra en expatriados y disidentes iraníes a la deriva en climas nevadas de América del Norte, es una comedia negra trinchante, ingeniosa y penetrante en la dificultad de escapar del régimen iraniano, incluso a la mitad del mundo.

Un prolífico artista iconoclasta que ha estado haciendo películas constantemente desde principios de la década de 2000, Kahani ganó premios en Thessaloniki y Karlovy varía al principio de su carrera, pero ha disfrutado de un perfil más bajo en los últimos tiempos. Eso podría cambiar con «Fortivicio», su segunda película en tantos años para estrenarse en el Festival de Cine de Edimburgoy ganador del premio superior votado por la audiencia del festival, que viene con un cheque de £ 50,000 que podría financiar múltiples características futuras hechas en el modo de su último. Visit Films está manejando las ventas en el título, que golpea muy por encima del peso de su producción desaliñada con su rápida narración de historias, elegancia compositiva y el golpe emocional de su final. El trabajo de Kahani es de una pieza con el de los compatriotas de mayor nombre como Jafar Panahi y Mohammad Rasoulof en su protesta contra el gobierno iraní, aunque su enfoque de Doll a Devastating es suyo.

«Motherician» reúne a Kahadi con Nima Sadr, su protagonista del «A Shrine» del año pasado, una figura suavemente molesta y maravillosamente lúgubre con un bigote inclinado que empuja toda su cara a un elenco permanentemente triste. («Un santuario» fue su debut en la pantalla; en solo dos películas, ha establecido una presencia de pantalla distinta y persistente). Interpreta a Mojtaba, un ex residente de Teherán que vive una vida escasa y solitaria en una ciudad canadiense ininterrumpida y no identificada. Al hacer un cuerpo de lavado vivo en espera de entierro, en línea con la tradición musulmana, envía la mayoría de sus ganancias de regreso a su familia en Irán. Es un trabajo escaso y a punto de obtener más. La compañía fúnebre que lo emplea está cerrando, y su jefe, que ha encontrado un nuevo trabajo haciendo, admite, nada en absoluto, le aconseja que regrese a Irán.

Rastreando para un concierto alternativo, descubre que hay otros cuerpos que requieren sus habilidades, no todas ellas fallecidas. Una oferta muy generosa y peculiar proviene de Jana (cantante pop de nacida en Irán, Gola), una músico y compañero exilio perseguido por el gobierno iraní por su ardiente antiautorista de canciones: está planeando suicidarse en algún momento en el futuro cercano, y quiere que Mojtaba sea una hermosa corpeta cuando llegue el momento. Jana ama la vida, se apresura a aclarar, pero el suicidio es la forma de protesta más destacada y pública disponible para ella, dada su dependencia de las redes sociales basadas en video para comunicarse con el mundo exterior de su cabaña rural helada.

Es una premisa que se inclina hacia la sátira distópica, pero Kahani lo juega principalmente recto y humano, aunque con parpadeos de humor conductual seco a medida que esta pareja torpemente combinada, una pareja glamorosa y profunda, un poco pasivo, gradualmente se entiende y se entienden y cómo han sido traidados por su vida, lo que continúa en sus costos a la derecha. «La gente no es como tú, son complejas», le dice Jana a Mojtaba, más amable de lo que el sentimiento implica, y no está por completo en desacuerdo. «Tiendo a ser como las personas para las que trabajo, pero siempre eres tú mismo», admite con admiración tímida.

Otras viñetas de diversas tartas o conmovedoras son las interacciones generalmente incómodas de Mojtaba con otros colegas o clientes en la comunidad ex-iraní. Pero «Motorician» es, en su mayor parte, una exploratoria de dos manos, ya que un acuerdo comercial macabro evoluciona a una relación más cercana e interdependiente entre dos personas atrapadas entre los mismos dos mundos, aunque su conexión se detiene en un romance improbable. El director frecuentemente enmarca a la pareja en dos disparos apretados y tensos: su cinematografía en dispositivos de bolsillo, aunque económico, nunca es descuidado, atento a la pálida desolación del paisaje circundante y la diminez de la casa de Jana.

Mientras tanto, en una película que no escatima en detalles finos, los créditos de cierre son esenciales para su mensaje y experiencia, no solo un breve desplazamiento de nombres, sino un manifiesto directivo idiosincrásico en el que Kahani honra individualmente a sus colaboradores a sus colaboradores «. Otros benefactores pueden dar un paso adelante, aunque el «murmurador» verdaderamente independiente está a la vez solo y junto con los desarraigados.