La inflación minorista aumenta al 0,71 por ciento en noviembre debido al aumento de los precios de los alimentos y el combustible







La inflación minorista subió hasta el 0,71 por ciento en noviembre precios en aumento de verduras, productos ricos en proteínas y combustible, según mostraron los datos del gobierno el viernes. La inflación minorista basada en el índice de precios al consumidor (IPC) había caído a un mínimo histórico del 0,25 por ciento en octubre, principalmente debido a los precios más bajos ayudados por los recortes de las tasas del GST y una base favorable.

Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la deflación de los productos alimentarios fue del 3,91 por ciento en noviembre, frente al 5,02 por ciento en octubre. El aumento de la inflación general y de alimentos durante noviembre de 2025 se atribuye principalmente a un aumento de la inflación de verduras, huevos, carne y pescado, especias, combustible y luz, dijo la ONE.

La inflación de combustibles y luz en noviembre fue del 2,32 por ciento frente al 1,98 por ciento en octubre de 2025. Prohibición de reservak, a principios de este mes, redujo significativamente la proyección de inflación para el actual ejercicio fiscal al 2 por ciento desde el 2,6 por ciento estimado anteriormente, ya que la economía continúa experimentando una rápida desinflación.

