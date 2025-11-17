La inflación mayorista de la India puede seguir siendo negativa hasta 2025-26: informes







El índice de precios mayoristas (IPM) de la India o la inflación mayorista ha «tocado fondo, aún puede permanecer anulada» y probablemente ganará un ligero impulso a partir de noviembre, incluso si aún puede permanecer en territorio negativo durante la mayor parte de los meses restantes de 2025-26. Banco Unión de la India dijo en un informe.

El pronóstico del Banco Mundial para el IPM para 2025-26 se sitúa actualmente por debajo del 0,35% en medio de lo que se considera precios mundiales moderados de las materias primas y una caída estacional de los precios de los alimentos (con el impacto de las inundaciones en la inflación de los alimentos visto limitado).

«El IPM de los alimentos sigue deprimido: las inundaciones espaciales y las interrupciones en la cadena de suministro no se materializaron como se esperaba, lo que mantuvo contenidos los precios de los alimentos», se lee en el informe.

Con 2025-26 Índice de precios al consumidor (IPC) o proyecciones de inflación minorista del Union Bank of India que también se encuentran muy por debajo de las últimas estimaciones del RBI, se espera un recorte de la tasa de recompra de 25 puntos básicos en la próxima reunión de revisión de la política monetaria de diciembre.

Si bien el impulso del crecimiento del PIB real sigue siendo sólido, el informe afirma que se espera que el crecimiento del PIB nominal se vea presionado debido a las débiles proyecciones del IPC y del IPM para 2025-26.

La inflación mayorista de la India se volvió negativa en octubre, y el índice de precios mayoristas (IPM) registró un rechazar de (-) 1,21 por ciento en octubre de 2025 en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Comercio e Industria el viernes.

La caída de los precios se debió principalmente a la disminución de los precios de los alimentos, el petróleo crudo, el gas natural, la electricidad, los aceites minerales y los metales básicos.

El Ministerio afirmó que la variación intermensual del IPM de octubre fue de (-) 0,06 por ciento en comparación con septiembre de 2025.

El gobierno publica el número índice de precio al por mayor en la India todos los meses el día 14 de cada mes (o el siguiente día hábil, si el día 14 cae en feriado) con un desfase de dos semanas respecto al mes de referencia, y el número índice se compila con datos recibidos de fuentes institucionales y unidades manufactureras seleccionadas en todo el país.

La inflación ha sido una preocupación para muchos países, incluidas las economías avanzadas. Sin embargo, India ha logrado en gran medida orientar su trayectoria inflacionaria en una dirección favorable.

El RBI mantuvo estable su tipo de recompra de referencia en el 6,5 por ciento por undécimo consecutivo tiempo, antes de cortarlo por primera vez en unos cinco años en febrero de 2025.

