¡La inflación más baja del G20, pero los salarios aumentan ligeramente un 1,8 por ciento!

Jacarta – Ex gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedan Criticó la declaración del presidente. Prabowo una cuestion de nivel inflación Indonesia es ahora uno de los países más bajos G20que es alrededor del 2 por ciento.

«Pudimos mantener la inflación en torno al 2 por ciento, una de las más bajas del G20. Esto es gracias al arduo trabajo de todos nosotros», dijo Prabowo en la sesión plenaria del Gabinete celebrada en el Palacio de Estado, Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.



El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

En su crítica, Anies evaluó datos macro como la inflación y desempleo a menudo no reflejan las condiciones reales de la sociedad sobre el terreno.

Anies también destacó que alrededor del 60 por ciento de la fuerza laboral de Indonesia todavía está en el sector informal con salarios bajos y sin protección social, mientras que el aumento de los salarios promedio no ha podido mantenerse al día con la inflación.

«El Presidente dijo que nuestra inflación es del 2,3 por ciento, la más baja entre los países del G20. El problema es que nuestros salarios sólo han aumentado un 1,8 por ciento. Así que sí, todavía estamos por detrás de la inflación», dijo Anie a través de su cuenta personal X, citada el sábado 25 de octubre de 2025.

Anies enfatizó que los datos económicos no pueden verse sólo desde un lado. «No podemos detenernos en un solo número. En el terreno, la historia es mucho más compleja», explicó.

Pidió al gobierno que sea más abierto a los datos económicos reales. Según Anies, los datos abiertos ayudarán al gobierno a obtener un apoyo público más amplio.

«Si los datos se divulgan honestamente, el público también puede apoyar las medidas del gobierno para crear empleos formales y proteger a los trabajadores informales para que puedan ascender de clase», dijo.

«Por lo tanto, la mayor responsabilidad recae en el gobierno, pero si los datos se presentan sólo a medias, el público también estará confundido sobre dónde apoyarlos, o tal vez el presidente no recibirá datos completos, ¿verdad?» concluyó.