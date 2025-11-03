La inflación en octubre de 2025 alcanzará el 0,28 por ciento, el oro será el principal producto básico

Jacarta – Oficina Central de Estadísticas (BPS) a través del diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios, Pudji Ismartini, informó que esto sucedió inflación de 0,28 por ciento en octubre de 2025.

«Donde la inflación anual se registró en 2,86 por ciento, y en términos de año calendario fue de 2,10 por ciento», dijo Pudji en una teleconferencia de prensa, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Detalló que visto en términos de grupos de gasto, el principal contribuyente a la inflación provino del cuidado personal y otros servicios, que ascendió al 3,05 por ciento y proporcionó compartir contribución del 0,21 por ciento a la inflación.

Donde, BPS señaló que el principal contribuyente a la inflación provino de las materias primas. que no es y joyería, que contribuyeron a que la inflación alcanzara el 0,21 por ciento.

Además del oro, BPS también señaló que otras materias primas que también contribuyeron a la inflación incluyen: chile rojo que aportó el 0,06 por ciento.

Además, también están los huevos de gallina puros, con una contribución del 0,04 por ciento, y la carne de pollo, que también contribuye a la inflación del 0,02 por ciento.

