La inflación en 2026 es bastante arriesgada, Indef sugiere centrarse en estimular el sector real

Jacarta – Es bastante arriesgado inflación a principios de año 2026 Instituto Membuat para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas (indefenso), recomendar políticas monetario puede ser dirigido a empujar sector real.

El director de Desarrollo de Big Data del Indef, Eko Listiyanto, explicó que esto se debe a que su partido estima que la inflación el próximo año es bastante riesgosa, especialmente en el primer y segundo trimestre de 2026.

«Así que esperamos que los instrumentos monetarios también tengan un papel en el sector real, especialmente si lo que queremos apuntar es la inflación de los alimentos», dijo Eko en el debate público de Indef, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Director adjunto del Indef, Eko Listiyanto (extremo izquierdo)

Como reflexión, Eko explicó que la inflación en noviembre de 2025 todavía se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de Indonesia (BI), con una realización del 2,72 por ciento interanual (interanual) en el rango objetivo de 2,5 +/- 1 por ciento.

Sin embargo, observó que es probable que la tendencia inflacionaria a lo largo de 2025 muestre un aumento, con un récord histórico de 0,76 por ciento (interanual) en enero a 2,72 por ciento (interanual) en noviembre de 2025.

Eko evalúa que esta tendencia es diferente del récord de 2024, que tiende a disminuir, del 2,57 por ciento (interanual) en enero al 1,57 por ciento en diciembre de 2024. Al ver esta tendencia, el Indef estima que la inflación superará el nivel del 3 por ciento en 2026.

Visto desde la perspectiva de la política monetaria, Eko opina que el espacio para que BI reduzca las tasas de interés se está reduciendo cada vez más. Mientras tanto, desde el punto de vista fiscal, se espera que las tasas de interés bajen.

«Pero en términos de estabilidad, con la tendencia al alza de la inflación desde principios de año hasta ahora, muestra que el próximo año la tendencia continuará», dijo Eko.

Aparte de eso, continuó Eko, hay factores estacionales que pueden impulsar la inflación, especialmente en lo que respecta a los alimentos. Al comenzar el año, las fuertes lluvias pueden afectar el suministro y la distribución. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2026, se produce un impulso del Eid que suele aumentar las necesidades de alimentos.

«Así que hay que superar la tendencia al aumento de la inflación. Esto también refleja que es bastante difícil que las tasas de interés bajen más en 2026, especialmente en el primer y segundo trimestre, porque la situación de la inflación es así», dijo.