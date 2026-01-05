La inflación en 2025 aumenta un 2,92 por ciento y las joyas de oro se convierten en el mayor contribuyente

Jacarta – informó la Agencia Central de Estadísticas (BPS) inflación durante todo el año 2025 o año hasta la fecha (ytd) aumentó al 2,92 por ciento. Esta cifra es superior a la inflación del mismo período de los últimos cuatro años, aunque todavía está por debajo de la inflación del mismo período de 2022.

El diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini, dijo que la presión inflacionaria a lo largo de 2025 proviene de las materias primas con componentes de precios volátiles y de la inflación subyacente. Estos dos componentes aparecen con mayor frecuencia como los principales productos básicos que contribuyen a la inflación mensual.

«La tasa de inflación acumulada hasta diciembre de 2025 es un 2,92 por ciento más alta que la inflación de diciembre de 2021 a 2024 excepto 2022», dijo Pudji en una conferencia de prensa el lunes 5 de enero de 2025.

Pudji agregó que la inflación se registró en 2,92 por ciento anual (añooreja en año) en diciembre de 2025. Esta inflación está en línea con el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) de 106,80 en diciembre de 2024 a 109,92.

BPS tomó nota joyas de oro se convertirá en el producto básico con mayor contribución a la inflación anual a lo largo de 2025. Este producto básico contribuye a la inflación del 0,79 por ciento.

«Las joyas de oro contribuyen a la mayor inflación anual en 2025. Este producto básico contribuirá a la inflación mensual once veces en 2025», continuó Pudji.

Según los grupos de gasto, la inflación anual fue impulsada principalmente por el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, que experimentó una inflación del 4,58 por ciento. Este grupo contribuyó a una inflación anual del 1,33 por ciento.

«Los productos con mayor contribución a la inflación de este grupo son los chiles rojos, el pescado fresco, la pimienta de cayena, el arroz y el pollo de pura raza», explicó Pudji.

La carne de pollo de pura raza contribuye a la inflación con un 0,14 por ciento con una frecuencia de siete veces, seguida de los huevos de gallina de pura raza con un 0,05 por ciento. También se registra que los chalotes contribuirán a una inflación del 0,10 por ciento a lo largo de 2025.

Del grupo de precios regulado por el gobierno, las tarifas de agua potable PAM contribuyeron con un 0,14 por ciento a la inflación, mientras que la gasolina contribuyó con un 0,04 por ciento. Por otro lado, también se registra que los cigarrillos como los cigarrillos kretek hechos a máquina (SKM) y los cigarrillos kretek liados a mano (SKT) contribuyen a la inflación anual.

Mientras tanto, el grupo de servicios de información, comunicaciones y financieros experimentó una deflación anual en diciembre de 2025. La proporción de deflación de este grupo fue del 0,02 por ciento.