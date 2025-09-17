La inflación del Reino Unido sigue siendo casi el doble objetivo por delante de la retención de tasa de interés esperada







La inflación en el Reino Unido se mantuvo estable en 3.8 por ciento en el año hasta agosto, las cifras oficiales mostraron el miércoles, un día antes del banco de Inglaterra se espera ampliamente que mantenga las tasas de interés en espera.

La Oficina de Estadísticas Nacionales encontró que los precios de los alimentos y la bebida aumentaron durante el quinto mes consecutivo, pero las tarifas aéreas cayeron bruscamente después de un gran aumento en julio.

Aunque la inflación sigue siendo casi el doble de la tasa objetivo del Banco de Inglaterra del 2 por ciento, la mayoría de los economistas habían anticipado un aumento modesto en agosto.

La inflación tercamente alta ha sido una de las razones por las cuales las calificaciones de la encuesta del gobierno laborista han caído bruscamente desde que llegó al poder en julio de 2024.

La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, esperará que la inflación comience a caer hacia el Target, como predicen muchos pronosticadores, en el año venidero, ya que aliviará algunas de las presiones de costo de vida que perjudican a los hogares y socavan el apoyo del gobierno.

Sé que las familias les resulta difícil y que para muchos la economía se siente atrapada «, dijo después de que se liberaron las cifras. Por eso estoy decidido a reducir los costos y apoyar a las personas que se enfrentan más altas. facturas.

Los planes económicos de Reeves estarán en el centro de atención en las próximas semanas antes de su presupuesto anual el 26 de noviembre, donde se espera que aumente los impuestos nuevamente para reforzar los ingresos e introducir simultáneamente políticas para aliviar las presiones de costo de vida.

Muchos críticos culpan personalmente a Reeves por el aumento de la inflación este año, diciendo que su decisión de aumentar los impuestos a las empresas de conectar un agujero de presupuesto llevó a las empresas a aumentar los precios.

Las cifras de inflación han consolidado las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra mantendrá las tasas de interés sin cambios el jueves.

Desde que comenzó a reducir las tasas de préstamos en agosto de 2024 después del desenrollado del pico anterior en la inflación a raíz de la invasión de Ucrania en Rusia, el banco lo ha hecho de manera gradual cada tres meses. Cuando redujo su tasa principal al 4 por ciento en agosto, se esperaba en gran parte que no hubiera más reducción en la reunión de septiembre.

Si el banco continuara reduciendo las tasas de interés de la manera que lo ha estado haciendo, la próxima reunión en noviembre vería una reducción adicional.

Sin embargo, economistas Permanezca dividido en cuanto a si se presenta otro corte ya que la inflación ha demostrado ser más pegajosa de lo previsto a principios de este año, en parte debido a aumentos salariales relativamente altos.

Varios meses de datos decepcionantes han destacado la posición no deseada del Reino Unido como un atípico internacional para la inflación de Sticky`, con la mayor inflación principal de cualquier economía G-7 «, dijo James Smith, director de investigación del grupo de expertos de la Fundación Resolución.

