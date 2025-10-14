La inflación del IPM cae al 0,13 por ciento en septiembre por la caída de los precios de los alimentos







Inflación de precios mayoristas (WPI) se suavizó al 0,13 por ciento en septiembre debido a la flexibilización de los precios de los artículos alimenticios y manufacturados, según mostraron los datos del gobierno el martes.

La inflación basada en el IPM fue del 0,52 por ciento en agosto y del 1,91 por ciento en septiembre del año pasado.

«La tasa de inflación positiva en septiembre de 2025 se debe principalmente al aumento de los precios de la fabricación de productos alimenticios, otras manufacturas, artículos no alimentarios, otros equipos de transporte y textiles, etc.», dijo el Ministerio de Industria en un comunicado.

De acuerdo a datos del IPMLa deflación de los artículos alimentarios fue del 5,22 por ciento en septiembre, frente al 3,06 por ciento en agosto, y los precios de las hortalizas experimentaron una caída.

La deflación en el sector de las hortalizas fue del 24,41 por ciento en septiembre, frente al 14,18 por ciento en agosto.

En el caso de los productos manufacturados, la inflación disminuyó al 2,33 por ciento, frente al 2,55 por ciento en agosto.

El combustible y la energía experimentaron una inflación o deflación negativa del 2,58 por ciento en septiembre, frente al 3,17 por ciento del mes anterior.

Barclays India El economista jefe Aastha Gudwani dijo que, en medio de precios mundiales de las materias primas generalmente más bajos, se espera que la inflación del IPM se mantenga moderada por más tiempo.

India Ratings and Research, director asociado de Paras Jasrai, dijo que la inflación subyacente aumentó a un máximo de 31 meses del 1,9 por ciento en septiembre de 2025, impulsada por un ritmo récord de crecimiento de los precios de la joyería del 34,1 por ciento año tras año.

«La inflación mayorista se mantuvo estable en 0,02 por ciento en el segundo trimestre del año fiscal 26, alcanzando un mínimo de ocho trimestres. Se espera que esto, junto con una inflación minorista récord, dé como resultado un crecimiento moderado del deflactor del PIB y ejercerá presión sobre los márgenes corporativos en el 2TQFY26. De cara al futuro, se espera que un efecto de base favorable empuje al índice mayorista nuevamente a la deflación en octubre de 2025. En consecuencia, Ind-Ra anticipa que el índice mayorista volverá a la deflación en octubre de 2025. La deflación en octubre de 2025 será de alrededor del 0,5 por ciento», dijo Jasrai.

«Se espera que la trayectoria de la inflación a corto plazo siga siendo débil, y se prevé cierto repunte para finales del año fiscal 26. Existe la posibilidad de otra ronda de recortes de 25 puntos básicos en la tasa de recompra, aunque mucho dependerá de los datos incrementales, incluido el impacto de las tasas efectivas del GST», añadió.

PHDCCI, director ejecutivo y secretario general, Ranjeet Mehta, dijo que la baja inflación general en septiembre se debió principalmente a la caída de los alimentos y la primaria. precios de articulos.

Añadió que la moderación de los precios mayoristas se debió principalmente a menores costos de alimentos y energía, una fuerte producción agrícola y precios estables de las materias primas a nivel mundial. La mejora de las condiciones de la oferta tras un buen monzón, junto con las intervenciones gubernamentales para controlar los precios minoristas de los productos básicos, también contribuyeron a la caída.

«De cara al futuro, se espera que la inflación mayorista siga siendo benigna en los próximos meses, respaldada por un suministro adecuado de alimentos, precios estables de las materias primas a nivel mundial y medidas gubernamentales para controlar la inflación en sectores clave. Es probable que la cosecha de cultivos kharif y la llegada esperada de productos rabi en el próximo trimestre mantengan contenida la inflación de los alimentos», dijo Mehta.

El Banco de la Reserva de la India (RBI), que tiene en cuenta la inflación minorista, había mantenido las tasas de referencia de referencia sin cambios en 5,5 por ciento a principios de este mes.

La inflación minorista cayó a un mínimo de ocho años del 1,5 por ciento en septiembre, según mostraron los datos oficiales publicados el lunes.

