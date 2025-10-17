La inesperada respuesta del Fiscal General ante el Tribunal Constitucional que concede las condiciones de la demanda de inmunidad del Fiscal

Yakarta, VIVA – oficina del fiscal general hablar sobre el Tribunal Constitucional (mk) aceptó la solicitud de revisión judicial de los artículos relativos a inmunidad Fiscal. Jefe del Centro de Información Jurídica Ministro de justiciaAnang Supriatna dijo que el Cuerpo Adhyaksa no tenía ningún problema con esto.

«(El Fiscal General) no tiene ningún problema. Sólo que cuando desempeña sus funciones como fiscal tiene que obtener permiso», dijo Anang, el viernes 17 de octubre de 2025.

Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

Anang explicó que la Fiscalía no está por encima de la ley. En lugar de preocuparse por la decisión sobre la solicitud de revisión judicial, dijo que en realidad sería bueno para su agencia.

«Los fiscales tampoco están por encima de la ley. De hecho, esto es bueno para que todos estemos más alerta y tengamos integridad, trabajando profesionalmente», afirmó.

Por lo tanto, la Fiscalía no se opuso a esto. La AGO respeta la decisión de la revisión judicial.

«Esto también se aplica sólo a los casos que involucran actos criminales especiales y la amenaza de la pena de muerte, y una cosa más, si no me equivoco, se refiere a la seguridad del Estado», reiteró.

Como se informó anteriormente, el Tribunal Constitucional (MK) aceptó la solicitud de revisión judicial relativa al artículo 8, párrafo (5), de la Ley Número 11 de 2021 sobre enmiendas a la Ley Número 16 de 2004 relativa a la Fiscalía de Indonesia. Este artículo se refiere a la inmunidad de los fiscales.

«Se concedió en parte la petición del solicitante I y del solicitante II», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, al leer el veredicto en el edificio del Tribunal Constitucional de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

El Tribunal declaró que el artículo 8, párrafo 5, de la Ley 11 de 2021 sobre enmiendas a la Ley Número 16 de 2004 relativa a la Fiscalía de la República de Indonesia es contrario a la Constitución de 1945 y no tiene fuerza jurídica vinculante.

«Siempre que no se interprete condicionalmente, contiene excepciones en el caso de ser sorprendido cometiendo un delito con las manos en la masa o, basándose en pruebas preliminares suficientes, de ser sospechoso de haber cometido un delito punible con la pena de muerte, un delito contra la seguridad del Estado o un delito especial», dijo.

En su decisión, el párrafo 5 del artículo 8 de la Ley del Fiscal de la República de Indonesia, añadido por el Tribunal Constitucional, dice:

«En el ejercicio de sus funciones y facultades, la citación, el interrogatorio, el registro, el arresto y la detención del Fiscal sólo podrán realizarse con autorización del Fiscal General, excepto en el caso de: