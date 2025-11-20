La inesperada respuesta de Roy Suryo a la propuesta de mediar en el caso de las acusaciones de diplomas falsos de Jokowi

Jacarta – Discurso sobre la resolución de supuestos casos grado falso séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) para completarse a través de la ruta mediación empezando a dar lugar a nuevas dinámicas. Las dos partes involucradas en esta polémica, Roy Suryo y Rismon Hasiholan Sianipar, ambos dieron señales abiertas.

Lea también: Con respecto a la propuesta de mediar en el caso del diploma Jokowi que involucra a Roy Suryo y sus amigos, Jimly: Pregunte primero, ¿quieren hacerlo o no?



Aun así, ambos enfatizaron que cualquier medida que tomaran aún esperaría la luz verde de sus representantes legales. Roy Suryo fue el primero en responder. El ex Ministro de Juventud y Deportes (Ministro de Juventud y Deportes) dijo que la puerta a la mediación no estaba cerrada, pero optó por tener cuidado.

«Esperen la fecha límite, lo que está claro es que agradecemos al profesor Jimly, gracias también a todas las partes, gracias a la gente, gracias a los medios de comunicación», dijo Roy en la sede de la policía de Metro Jaya, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Lea también: Polémica sobre la determinación del sospechoso Roy Suryo, encuesta del RPI: la mayoría del público apoya las medidas de la policía





Rismon Sianipar (izquierda) y su abogado Ahmad Khozinudin (derecha)

Roy admitió que la atención pública a este caso era parte del «cuidado» que él apreciaba. Sin embargo, enfatizó que no quiere dar pasos emocionales.

Lea también: ¡Jimly es franco! Esta es la razón por la que Roy Suryo Cs se negó a asistir e hizo que Refly Harun se marchara.



«Sea lo que sea, es una forma de amor para nosotros, por lo que también lo apreciamos mucho, por supuesto con instrucciones de nuestros abogados», dijo.

Rismon Hasiholan Sianipar dio una respuesta más detallada. Dijo que la propuesta de mediación era una opción legal razonable que cualquiera podía proponer, especialmente una figura importante como el profesor Jimly Asshiddiqie.

«Esas son las opciones legales del profesor Jimly como experto legal, por lo que discutiremos lo que sea con el equipo legal. Y el profesor Jimly es libre de ofrecerlo como experto legal, y lo discutiremos más a fondo», dijo Rismon.

Sin embargo, recordó que todo proceso de mediación debe tener condiciones claras. Se muestra reacio si la ruta pacífica crea nuevos problemas.

«Veamos primero las condiciones, no dejemos que las condiciones nos agobien», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que el presidente de la Comisión para la Aceleración de la Reforma Policial, Jimly Asshiddiqie, dio una respuesta que llamó la atención del público luego de que surgiera la sugerencia de que la polémica sobre el presunto diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, se resolviera a través de la mediación.

La propuesta provino del crítico político Faizal Assegaf, pero Jimly enfatizó que la mediación no era una decisión unilateral. Todo depende de la voluntad de las partes en disputa.