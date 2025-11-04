La inesperada respuesta de Ignasius Jonan cuando se le pidió que regresara al gobierno

Jacarta – Ex Ministro de Comunicaciones Ignacio Jonán afirmó que estaba listo si el presidente lo solicitaba Prabowo Subianto volver al servicio, aunque en su charla de dos horas en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta el lunes no hubo ninguna oferta.

«Como ciudadano, si te piden que trabajes para el país, debes estar preparado, si puedes. Si puedo, sí. Eso es todo. Sí, depende de la persona que da la tarea», dijo cuando un equipo de medios le preguntó sobre la oportunidad de volver a servir al país.

En su reunión con el Presidente para intercambiar opiniones sobre los programas de gobierno, dijo que no hubo ninguna oferta de encargo por parte del Jefe de Estado.



ex Ministro de Transporte (Menhub) Ignasius Jonan Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Jonan afirmó que su reunión con el Presidente fue puramente una discusión y un intercambio de opiniones como ciudadanos.

«No hay ninguna oferta. Esto es sólo una discusión», afirmó.

Sin embargo, Jonan expresó su disposición si algún día el Estado le pidiera volver a realizar determinadas tareas.

Enfatizó que su disposición era una forma de responsabilidad moral como ciudadano, no porque hubiera alguna discusión especial sobre cargos o asignaciones.

Jonan se reunió previamente con el presidente Prabowo Subianto en una reunión facilitada por el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya, en la que se discutieron diversas cuestiones de desarrollo nacional y programas populares.

El nombre de Jonan se disparó cuando se desempeñó como Director Presidente de PT Kereta Api Indonesia (Persero) durante el período de 2009 a 2014. Bajo su liderazgo, PT KAI se transformó para mejorar los servicios públicos y la gestión operativa para mejorar la cara del transporte ferroviario de Indonesia.

Este éxito lo llevó al gobierno como Ministro de Transporte (2014-2016), y luego como Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) de 2016 a 2019, antes de regresar finalmente a su papel activo como comisionado en varias empresas privadas líderes. (Hormiga)