La inesperada historia detrás del matrimonio de Amanda Manopo y Kenny Austin: Mi exmarido es mi mejor amigo

Jacarta – Boda Amanda Manopo Y Kenny Austin que se llevará a cabo el viernes 10 de octubre de 2025, no solo les trae felicidad a ambos, sino que también guarda historias del pasado que no son muy conocidas por el público.

Detrás del sagrado momento que ahora se viraliza en las redes sociales, resulta que su relación partía de una vieja amistad que era única y llena de sorpresas. ¿Cómo qué? Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Mucho antes de tener una relación sentimental, Amanda y Kenny se conocían desde hacía mucho tiempo. Ambos estuvieron alguna vez en el mismo círculo de amigos en la industria del entretenimiento. Sin embargo, no mucha gente sabe que en 2018, Amanda en realidad interpretó el papel de una «buena amiga» que acompañó a Kenny en una cita con su mejor amiga, Denira Wiraguna.

Este interesante dato fue revelado a partir de la carga de un video de una cuenta de TikTok. @Lenz. que de repente se volvió ampliamente discutido. En el video se pueden ver sus momentos juntos hace seis años que muestran a Amanda, Kenny, Denira y Christ Laurent disfrutando de su tiempo juntos. En ese momento, Amanda todavía estaba en una relación con Christ Laurent, mientras que Kenny estaba saliendo con Denira.

«Básicamente soy el primer novio de Denira, por lo que un hombre que quiera acercarse a Denira tiene que pasar por mí primero», dijo Amanda Manopo en el vídeo subido a la cuenta de TikTok el 20 de septiembre de 2025, citado. VIVA.

El video también muestra a Kenny sentado junto a Denira mientras juega con su teléfono celular, mientras Amanda comenta casualmente:

«Solo una cita doble después», dijo Amanda Manopo en el video.

Inesperadamente, el paso del tiempo trae una historia diferente. Ahora, la mujer que solía «cuidar» a su mejor amiga está oficialmente casada con el exnovio de su amiga.

La carga también provocó varias reacciones por parte de los internautas. Muchos consideran que su historia es única y llena de destino. Algunos incluso lo consideran un “giro de trama” en la vida real.

«Si Kenny mencionara a Manda en este momento, Kenny definitivamente se reiría a carcajadas. Es un hombre que ríe», comentó un internauta.

«La ex de mi marido es mi mejor amiga», dijo otro.

Aunque esta relación pasada ha vuelto a surgir, los internautas han respondido positivamente. Muchos consideran que la historia del viaje de Amanda y Kenny es una prueba de que las almas gemelas pueden llegar de maneras inesperadas. De citas dobles con amigos, ahora se embarcan en un nuevo capítulo como pareja de marido y mujer.