La industria revela segmentos clave que pueden impulsar las ventas de automóviles

Bandung, VIVA – Industria automotriz A nivel nacional, se considera que la clase media es la clave principal para la reactivación del mercado. móvilen medio de un poder adquisitivo debilitado y un espacio fiscal mínimo del gobierno. Sin un estímulo específico para este segmento, se teme que las ventas de vehículos sigan estancadas hasta 2026.

Lea también: Más popular: Toyota apunta a baterías híbridas, vende automóviles por valor de 300 millones de IDR y el garaje del ex Ministro de Religión



Vicepresidente Director del PT toyota Fabricación de motores Indonesia (TMMIN) Bob Azam enfatizó que la política incentivos Hasta ahora, tiende a adoptar la forma de consumo de eliminación o de agotamiento sin crear mayores efectos económicos. De hecho, el sector del automóvil necesita incentivos que puedan tener un efecto multiplicador y fomentar el consumo sostenible.

«Necesitamos incentivos que sean de naturaleza estímulo, no sólo incentivos puntuales. Si sólo se consumen y se terminan, la economía se volverá realmente más difícil», dijo Bob en Bandung, Java Occidental.

Lea también: El mapa automovilístico del sudeste asiático está cambiando, los coches japoneses están empezando a ser eliminados



Según Bob, la clase media tiene un papel estratégico porque su consumo es capaz de impulsar una larga cadena económica, desde la industria manufacturera, la financiación hasta la cadena de suministro de componentes. A diferencia de la asistencia al consumo, que es temporal, el gasto de la clase media, incluida la compra de automóviles, tiene un impacto multiplicador en la economía.

Desgraciadamente, en los últimos años la clase media ha experimentado una fuerte presión. Los datos muestran que alrededor de 8 millones de personas de clase media abandonaron su casta en el período 2019-2024. El aumento del coste de la vida, la eliminación de diversos subsidios, así como las cargas de vivienda y energía han reducido su espacio comercial. Como resultado, las compras de bienes duraderos, como automóviles, se han visto obstaculizadas.

Lea también: Los compradores de automóviles siguen eligiendo los métodos tradicionales en lugar de los digitales



Bob cree que las políticas que son demasiado populistas y se centran en la clase baja son políticamente seguras, pero menos efectivas para impulsar la economía en su conjunto.

«Quienes tienen mayor influencia son la clase media. Si se les da un estímulo, el impacto podría ser en todas partes», afirmó.

Dio un ejemplo de políticas en otros países. Vietnam redujo su tasa del IVA del 10 por ciento al 8 por ciento para mantener el consumo interno, mientras que Malasia proporcionó estímulo a los compradores de vehículos por primera vez. Esta política se considera más específica porque fomenta la propiedad de vehículos sin considerarlos como un artículo de lujo.

En Indonesia, la industria espera que el gobierno se atreva a adoptar políticas anticíclicas, es decir, proporcionar estímulo cuando la economía se desacelera, en lugar de frenar o aumentar la carga fiscal. Según Bob, aunque esta política es impopular, este paso es necesario para mantener el poder adquisitivo y evitar una contracción industrial más profunda.