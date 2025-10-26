La industria minera se convierte en parte de la diplomacia económica de Indonesia

Jacarta – La participación de la Conferencia y Exposición Internacional de Minería y Recursos de Indonesia (IMARC) 2025 en Sydney, Australia, puede utilizarse como un importante punto de encuentro para inversores, investigadores y actores. industria explorar oportunidades de asociación en el sector mineral estratégico.

El embajador de Indonesia en Australia y Vanuatu, Siswo Pramono, dijo que la presencia de Indonesia proporciona un espacio para la diplomacia económica a nivel internacional. global. La razón es que este evento es la conferencia y exposición más grande de Australia que reúne a los actores de la industria minera global, desde compañías mineras, proveedores de tecnología y servicios, inversores, reguladores hasta gobiernos.

IMARC 2025 ocupa una posición como “El evento minero más grande de Australia que conecta a los líderes mineros mundiales con la tecnología, las finanzas y el futuro”. El evento reúne toda la cadena de valor de la industria minera, desde la exploración, el desarrollo, la producción hasta el cierre y la rehabilitación de la mina.

«La diplomacia minera es parte de la diplomacia económica de Indonesia. Con ID MENTAL «A la vanguardia, queremos que el mundo vea a Indonesia como un socio confiable en innovación y sostenibilidad en la industria minera», dijo Siswo.

En el evento IMARC 2025, Indonesia estuvo representada por MIND ID Mining Industry Holding. Con el tema «El viaje de los minerales de Indonesia», MIND ID presenta una hoja de ruta que muestra cómo la riqueza de recursos naturales de Indonesia se procesa en productos de alto valor agregado, al tiempo que fortalece la posición de Indonesia en la cadena de suministro industrial global.

Siswo, dijo que la participación de MIND ID en IMARK 2025 podría fortalecer la imagen de Indonesia como centro mineral estratégico del mundo. Según él, Indonesia tiene alrededor del 25% de las reservas mundiales de níquel, así como recursos muy potenciales de bauxita, estaño y metales de tierras raras.

«Con MIND ID, podemos desempeñar un papel central, no solo como proveedor de materias primas, sino también como socio industrial y tecnológico para apoyar la transición energética global», dijo Siswo durante su visita al stand de MIND ID.

El stand de MIND ID en IMARC 2025 presenta una variedad de productos derivados de minerales y carbón procedentes de todos los miembros del holding MIND ID. Las diversas innovaciones y productos derivados expuestos muestran cómo los recursos naturales de Indonesia ya no se limitan a la exportación de materias primas, sino que se han convertido en industrias de alto valor que son competitivas a nivel mundial.