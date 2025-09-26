La industria del padel está abajo, muchos campos están cerrados y se convierten en almacenes

Yakarta, Viva – Deporte caído Había sido un fenómeno global que atrajo la atención de muchos fanáticos deportivos y deportivos. Su popularidad se disparó durante los pandemi, especialmente en países con fuertes tradiciones de tenis como Suecia.

Sin embargo, esta tendencia ahora proporciona una advertencia seria a los empresarios e inversores en el sector deportivo. Lo que originalmente fue visto como una oportunidad de oro, ahora se predice que colapsará debido a la expansión excesiva, el aumento de los costos operativos y la disminución del interés público.

Como se sabe, Suecia se convirtió en uno de los primeros países en adoptar Padel masivo. Sin embargo, ahora tengo que enfrentar la dura realidad, porque muchos Campo del pájaro Cerrado, compañía arruinadoIncluso varias instalaciones deportivas se convirtieron en un almacén o una tienda de necesidad diaria.

Lanzarse desde Tiempos de estrechoEl sábado 28 de septiembre de 2025, los datos mostraron que casi 90 empresas relacionadas con Padel en Suecia se declararon en quiebra en 2023, según la agencia de referencia de crédito Creditsafe. Miles de campos también se cerraron debido a una competencia excesiva, una inflación altísima y un interés reducido de la clase media que anteriormente estaban entusiasmadas.

«Muchas cosas están mal», dijo Andreas Ehrnvall, un veterano de Padel en Suecia. «Este país cambió rápidamente de tener 300 campos Padel a 3,500. Eso no se pudo mantener en absoluto».

Padel, que generalmente se juega dobles en un campo de 20 x 10 metros con paredes de vidrio, originalmente se consideró adecuado para Suecia que tiene una fuerte tradición de tenis. Los inversores también acudieron en masa, incluido el grupo de renta variable de Triton Partners y la estrella del fútbol Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, la explosión del número de campos entre 2018 y 2021 en realidad causó nuevos problemas. Ehrnvall, un ex jugador profesional de tenis que trajo a Padel a Suecia, había visto signos de peligro desde el principio.

«En un año, Uppsala cambió de un total de 14 a 100 campos», dijo. «Diré que en una ciudad del tamaño de Uppsala, con alrededor de 200,000 residentes, solo hay espacio para no más de 20 campos».

Ahora, el cierre de la instalación es rápido. Somos Padel, una parte importante de la inversión de Triton, cerró alrededor de 50 clubes y dejó solo 13. La compañía registró una pérdida de 716 millones de Krona de Suecia (alrededor de US $ 87.2 millones o equivalente a Rp1.45 billones) en 2022. PDL United, respaldado por Coeli Equity, también bancarrota.

Algunas instalaciones de Padel ahora cambian en función. En Vasteras, a 100 km al oeste de Estocolmo, el antiguo Centro Padel se convirtió en el supermercado Willys de Axfood AB. Algunos se utilizan como almacén de panel solar y neumáticos para automóviles.

Aunque la industria del Padel en Suecia se está reduciendo, la perspectiva global de este deporte todavía se considera brillante. Deloitte estima que el ecosistema PADEL actual vale alrededor de € 2 mil millones (equivalente a RP39.1 billones) y puede exceder € 4 mil millones (equivalente a Rp78.3 billones) en 2026, como proyección de la cantidad de campos mundiales que se duplicarán a 85,000.

Algunos empresarios de Suecia siguen siendo optimistas. Martin Lorentzon, fundador de Spotify, apoyó la apertura del Centro Padel en Canary Wharf, Londres, a fines de agosto. Se predice que Gran Bretaña será un mercado potencial. LEDAP de Triton también comenzó a ingresar a los Estados Unidos, a pesar de que el pickleball era más popular.