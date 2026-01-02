La industria del entretenimiento israelí enfrenta su crisis en un nuevo festival

La serie de televisión “Teherán” regresa a Apple TV la próxima semana a pesar de que la producción finalizó en 2023. El servicio de transmisión nunca especificó qué causó el aplazamiento de este drama aclamado por la crítica que representa los esfuerzos de espionaje en duelo entre Israel e Irán. Pero se sospecha que las sensibilidades respecto de las batallas de la vida real que han devastado Medio Oriente son un factor en el retraso del regreso de “Teherán”, coproducida por la emisora ​​pública israelí Kan 11.

Pero esa está lejos de ser la única señal de perturbación en el negocio del entretenimiento de Israel en estos días. Y si bien las luchas que actualmente afectan a las industrias cinematográfica y televisiva del país no son enteramente atribuibles al manto que la administración Netanyahu ha arrojado sobre casi cualquier cosa que tenga conexiones israelíes o incluso judías, es un problema, sin duda.

La nube de controversia que ha envuelto a Israel desde el 7 de octubre de 2023 fue un tema muy debatido en el evento inaugural de las Sesiones de Jerusalén de este año, celebrado el mes pasado en la capital del país. La conversación abordó un efecto paralizador que se siente en el mercado de una importante exportación de la industria: los programas de televisión locales en otros territorios globales.

La conversación abordó un efecto paralizador que se siente en el mercado de una importante exportación de la industria: los programas de televisión locales en otros territorios globales.

La industria de la televisión israelí siempre se ha enorgullecido de su capacidad para vender programas más allá de sus fronteras. Primero fue el éxito en formatos adaptados a otros idiomas en otros países, como la serie “In Treatment” de HBO o “Homeland” y “Your Honor” de Showtime. Más recientemente, Israel demostró su capacidad para capitalizar el mercado cada vez más global de contenidos abierto por la explosión de los servicios de streaming. Programas de televisión como “Fauda” y “Shtisel”, que nunca tuvieron la intención de reproducirse fuera del mercado de habla hebrea, encontraron una segunda y tercera vida en otros países en versiones subtituladas.

Pero los israelíes dicen que este negocio no es tan fuerte como solía ser. Las producciones de procedencia israelí están sintiendo el dolor independientemente de si el contenido es remotamente controvertido o incluso pertinente a la guerra. Además, existen otros desafíos: es posible que la industria israelí no tenga ningún problema mayor que el que representa su propio gobierno. La emisora ​​​​israelí KAN enfrenta su propia amenaza existencial bajo el fuego de la administración Netanyahu. Y el mundo cinematográfico israelí no está menos asediado, con el gobierno amenazando con retirar fuentes cruciales de financiación cuando se reconozcan películas que se atrevan a desviarse de la línea del partido.

