La industria de seguros todavía necesita un toque personal en medio de la era digital

Jacarta – En medio de la acelerada era digital, la industria seguro subrayó que todavía requiere un enfoque personal. Aunque la tecnología ha facilitado las transacciones y las reclamaciones, muchas empresas del sector son conscientes de la importancia de mantener la proximidad clientes directamente.

Lea también: ¡Intenta! Al llegar a 1 millón de usuarios, Pegadaian fortalece su compromiso para acelerar la transformación digital



Este enfoque humanista se considera capaz de generar confianza y lealtad, especialmente en sectores que dependen en gran medida de la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Este paso también se vio en las actividades realizadas recientemente por PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) en Yakarta. Se realizan reuniones entre la empresa y los clientes con el objetivo de fortalecer relaciones a largo plazo y comprender en mayor profundidad las necesidades de los clientes.

Lea también: Ibas Yudhoyono: El gobierno debe prestar atención a la educación y el empoderamiento de las mipymes



A través de este foro presencial, la empresa busca fortalecer la sinergia y construir una comunicación constructiva bidireccional. El evento con el tema SECURE (Fortalecimiento de la empresa y la carga a través de relaciones y compromiso unificados) tuvo lugar recientemente en el hotel Ritz-Carlton Pacific Place de Yakarta.

Lea también: Bank Mega Syariah distribuye premios del programa de puntos de bendición Hajj de la etapa 2



A esta actividad asistieron los perpetradores. negocio entrega de bienes (carga) y clientes que utilizan servicios de entrega que han sido socios en servicios de protección de seguros.

«BRI Insurance siempre intentará brindar un servicio confiable y de calidad a todos sus clientes», dijo Recky Plangiten, director comercial de PT BRI Asuransi Indonesia, citado en su declaración del viernes 17 de octubre de 2025.

Esta actividad no es sólo un foro para la socialización de productos, sino también un medio para que las compañías de seguros escuchen directamente las aspiraciones y necesidades de los clientes. Se espera que este paso sirva de base para desarrollar servicios más específicos, más rápidos y más acordes con la dinámica empresarial de los clientes.

R. Budi Legowo, director presidente de PT BRI Asuransi Indonesia, enfatizó que reuniones como esta son un esfuerzo estratégico para fortalecer la colaboración a largo plazo y apoyar el crecimiento del negocio de los clientes, especialmente en el sector de entrega de mercancías.

Esta actividad tiene como objetivo generar cercanía y colaboración a largo plazo con los clientes para apoyar el desarrollo de sus negocios que necesitan protección para el envío de mercancías.

«Esperamos que en el futuro los negocios de los clientes funcionen mejor y continuaremos colaborando para mejorar la economía de Indonesia», dijo.