La industria de modificaciones de Indonesia se está volviendo más elegante en IMX 2025

Tangerang, VIVA – La industria de modificación de automóviles de Indonesia ya no es sólo un espacio para que los entusiastas de los automóviles se expresen, sino que ha crecido hasta convertirse en una parte importante del ecosistema de la industria creativa nacional.

Este desarrollo fue claramente visible en la Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025, que se inauguró oficialmente el viernes 10 de octubre de 2025 en ICE BSD City, Tangerang.

La exposición, que se extenderá hasta el 12 de octubre, lleva el tema «8VOLUTION», que marca el viaje de ocho años de IMX en la construcción de una base sólida para el sector de estilo de vida y modificación automotriz en Indonesia y el Sudeste Asiático.



Filas de coches modificados en IMX 2024 Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Con el apoyo de varios ministerios e instituciones, PYME 2025 Esta es una prueba de que el sector del aftermarket se ha convertido en un nuevo motor de la economía creativa nacional.

La Ministra de Cooperativas y Pymes, Maman Abdurrahman, destacó que las modificaciones en los automóviles desempeñan un papel importante en el empoderamiento de las MiPymes.

«Tenemos que asegurarnos de que la industria de piezas, equipos y modificaciones cuente con el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, desde talleres de pintura, fabricantes de kits de carrocería hasta proveedores de accesorios. Esa es nuestra preocupación en el ministerio», afirmó.

El apoyo también provino del presidente general de la Asociación Indonesia de Motociclistas (IMI), Moreno Soeprapto, quien consideró que IMX es un puente importante entre la comunidad, la industria y el gobierno.

«Apoyaremos concretamente a IMX y al mercado de posventa, porque este sector tiene un gran potencial para desarrollarse de forma sostenible», afirmó.

IMX 2025 es un escenario para la colaboración entre países. Varias figuras legendarias del mundo de la modificación estuvieron presentes en el programa IMX Overseas Guest, incluidos Wataru Kato (Liberty Walk), Smoky Nagata (Top Secret) e Ichiraku (RWB). Unieron fuerzas con modificadores indonesios para demostrar que el trabajo local ahora puede competir a nivel global.

Desde el primer día, el área de exposición se llenó de visitantes que querían ver de primera mano las filas de autos modificados superiores, como el Liberty Walk Lamborghini Aventador y el Nissan Skyline R32 Top Secret. No solo eso, el programa IMX x D1 Grand Prix South East Asia Series también aumenta su atractivo como evento de competencia de drift profesional.

Además de ser un escaparate de la creatividad, IMX también fortalece la posición de Indonesia como centro de la industria de modificación del sudeste asiático, un lugar donde los actores empresariales, las comunidades y los creadores de automóviles se unen para construir una industria globalmente competitiva.