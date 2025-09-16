La industria de los cigarrillos está amenazada con despidos masivos, el DPR insta al gobierno a actuar rápidamente

Yakarta, Viva – Industria de productos de tabaco (Iht) ahora está en un punto crítico. La presión fiscal, regulaciones cada vez más feroces y la tendencia de la disminución de la producción de cigarrillos hace que este sector enfrente una seria amenaza.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, dijo Irma Suryani, si no se maneja de inmediato, esta situación tiene el potencial de causar una ola de terminación masiva (PHK) que exacerbará la tasa de desempleo y aumentará la carga económica nacional.

Irma afirmó que el gobierno no debería permanecer en silencio al ver la condición cada vez más deprimida de IHT. Según él, el alto especial y el extendido cigarrillos ilegales Ser la causa principal de la situación es cada vez más difícil para el fabricante.

«El gobierno debe ocuparse de este problema para que no ocurra Despidos de masa De fábrica de cigarrillos. Esto debe ser una preocupación seria «, dijo Irma en su declaración oficial el martes 16 de septiembre de 2025.

Destacó el gran impacto de la circulación de cigarrillos ilegales que eran cada vez más abiertamente perjudiciales para la industria oficial. El producto ilegal no paga por los impuestos especiales, mientras que el precio de los cigarrillos legales que están sujetos a impuestos especiales oficiales se está volviendo más alto. Esto causa una gran desigualdad en el mercado.



Semarang de aduanas destruyó a decenas de millones de cigarrillos ilegales

El DPR, continuo Irma, se compromete a supervisar los pasos del gobierno para que el ecosistema de la industria del tabaco sea propicio nuevamente. «En el DPR criticaremos, realizaremos una investigación y garantizaremos la mejor solución para que el desempleo en la congregación no aumente», dijo.

URATORIO DE MORATORIO a aumentar los impuestos

En términos de trabajadores, la política de retrasar el aumento de los aranceles especiales de los productos de tabaco (CHT) se considera el paso más realista para salvar a millones de trabajadores en este sector.

El Presidente del Foro de la Unión de cigarrillos de alimentos y bebidas de bricolaje (FSP RTMM-SPSI), Waljid Budi Lestarianto, enfatizó que las políticas fiscales deben prestar atención al poder adquisitivo de las personas.

«Nuestra esperanza, el gobierno necesita posponer el aumento de los aranceles especiales para mantener el poder adquisitivo de la comunidad», dijo Waljid.

Explicó que el aumento de los impuestos especiales fue muy influyente en el sector intensivo de mano de obra, especialmente el cigarrillo Kreetek (SKT) que absorbió a millones de mano de obra. Según él, la moratoria es un punto medio para mantener un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y la estabilidad industrial.

«El impuesto especial aumenta un poco de impacto directamente en los ingresos de los trabajadores. De hecho, IHT es un sector intensivo laboral», agregó.

La circulación de cigarrillos ilegales es cada vez más preocupante

Además de suprimir la moratoria, Waljid también instó al gobierno a fortalecer la supervisión y la acción de la circulación de cigarrillos ilegales. Afirmó que este fenómeno era cada vez más abierto y perjudicial tanto para el país como para las industrias oficiales.

«No pagan impuestos e impuestos especiales, pero la circulación ahora es abiertamente. Le pedimos al gobierno que esté realmente tomando medidas enérgicas», dijo Waljid.