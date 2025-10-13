La industria de las casas de empeño de RI se modernizará, OJK lanza una hoja de ruta

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML), Agusmán dijo que su partido lo modernizaría industria llegada en Indonesia, como uno de los pasos históricos que debe dar el gobierno indonesio.

Por lo tanto, OJK lanzó Hoja de ruta Desarrollo y Fortalecimiento de la Industria de Casas de Empeño 2026-2030, como guía estratégica para fortalecer y modernizar la industria de casas de empeño nacional en los próximos cinco años.

«Después de casi tres siglos desde que se fundó la primera casa de empeño en 1746, sólo ahora estamos realmente pensando en el futuro de la industria nacional de casas de empeño», dijo Agusman en la zona de Lapangan Banteng, en el centro de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas e Instituciones de Servicios Financieros (PVML) OJK, Agusman.

La base del esfuerzo del OJK modernización en la industria nacional de casas de empeño, se basa en la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero (P2SK) Número 4 de 2023.

De hecho, Agusman confirmó que su partido también está preparando esfuerzos de desregulación, con el fin de simplificar las operaciones de los actores empresariales a nivel de distrito/ciudad en toda Indonesia.

Para que, en el futuro, puedan fortalecer el aspecto de capital y ampliar el ecosistema empresarial, incluido el aspecto de evaluación, que es una de las partes más importantes de la industria.

«OJK también fortalecerá la colaboración con todos los actores de la industria, para que el sector de las casas de empeño en Indonesia pueda seguir creciendo de manera saludable y competitiva», afirmó.

La medida de OJK recibió una respuesta positiva del presidente de la Asociación Indonesia de Casas de Empeño (BPGI), Damar Latri Setiawan. Según él, el lanzamiento de esta hoja de ruta es una referencia importante para sinergizar dirección y políticas en la industria de casas de empeño del país.

Damar enfatizó que esta hoja de ruta también tiene un enfoque principal en los esfuerzos para mejorar la calidad de los recursos humanos (RRHH) en la industria. Según él, esto es muy importante, porque señaló que a lo largo de 2025 habrá alrededor de 2.000 tasadores que hayan recibido capacitación y certificación de competencias.

«Porque hasta ahora los planes, la visión y las estrategias a largo plazo de cada empresa (de casas de empeño) siguen siendo diferentes. Así que con el lanzamiento de esta hoja de ruta, se espera que podamos tener una dirección común para construir una industria nacional de casas de empeño fuerte, saludable e inclusiva», dijo.