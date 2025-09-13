La industria de la modificación penetra en vehículos eléctricos livianos en Indonesia

Yakarta, Viva – El mercado de vehículos eléctricos en Indonesia está cada vez más lleno. No solo autos y motos, Bicicleta eléctrica También comenzó a considerarse como un modo de transporte futuro. Al ver esta tendencia, Ofero como jugador local tomó el garaje modificación Katros Garage Presentar un nuevo toque a Stareer 3 Lit.

Esta colaboración no es solo una cuestión de apariencia, sino también una cuestión de estilo de vida. A través de la campaña #myyeromyVibe, Ofero invitó al público a participar en el diseño de 3 apresuradores iluminados en línea. Los consumidores pueden expresar sus gustos, al tiempo que demuestra que las bicicletas eléctricas también pueden verse geniales y personales.

«Stareer 3 Lit es un lienzo en ejecución. Los usuarios pueden hacerlo funcional y un reflejo de un estilo de vida moderno», dijo Deby Setiawan, gerente minorista de Ofero Indonesia en un comunicado recibido el sábado 13 de septiembre de 2025.

En cuanto al rendimiento, el acelerador de 3 años puede viajar a una distancia de hasta 120 km una vez por CAS. Esta figura es una de las más largas de su clase. Esta bicicleta eléctrica también es liviana, un mantenimiento mínimo y es adecuado para viajero en áreas urbanas. Sin olvidar, Ofero ofrece una garantía de batería de 3 años más después de la red de ventas en varias grandes ciudades.

El propietario de Katros Garage, Andi Atenx Akbar, dijo que el apresurador de 3 iluminación podría modificarse de acuerdo con los gustos del propietario. Quiere parecer minimalista, futurista o único, todo se puede hacer.

«La combinación de eficiencia, comodidad y modificación potencial hace que esta bicicleta eléctrica sea diferente», dijo.

De la competencia de diseño en línea que se celebró, Dhimas Aris Yulianto de Bantul fue elegido como el ganador. Su trabajo se considera el más destacado, y tiene el derecho de traer a casa una unidad de 3 apresuradas. Su diseño también se publicará a través del canal oficial de Ofero.

Ofero espera que este paso pueda acercar los vehículos eléctricos a los consumidores indonesios, no solo en términos de tecnología, sino también de estilo de vida. Con el rendimiento calificado, el servicio después de las ventas, así como las oportunidades de modificación, se espera que 3 apresurador acelere la adopción de bicicletas eléctricas en el país.