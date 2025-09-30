La industria de la iberserías y platinos de Madrid da la bienvenida a Asia, Europa

Confab Iberseries & Platino Industria, con sede en Madrid, ahora en su quinta edición, da la bienvenida a Corea del Sur como el país de este año en foco y ha invitado a la Agencia de Contenido Creativo de Corea (Kocca) convertirse en un socio estratégico.

Esta innovadora alianza reafirma la ambición internacional del evento anual, ya que amplía su papel para servir como un puente entre Asia, Ibero-América y Europa.

«Hemos pasado de ser un evento transatlántico a convertirnos en uno internacional», dijo el codirector Samuel Castro, quien maneja el lado de la industria de la televisión, mientras que el codirector Juan Alía administra el cine. Los jugadores de ZDF, Rai y Beta también se encuentran entre los participantes este año.

La presencia de Kocca en iberseries incluirá sesiones de lanzamiento, conferencias y una exhibición exclusiva de títulos coreanos con alto atractivo mundial.

«Digo esto como un cinéfilo y como alguien que devora la serie: creo que el contenido coreano realmente se ha relacionado con el público europeo y norteamericano. La narración coreana se alinea bien con nuestro propio estilo de contenido y creo que eso puede ayudar a facilitar las ventas de contenido, adquisiciones e incluso coproducciones», dijo Castro.

Si bien iberseries continuará ofreciendo sus programas centrales (foros de coproducción, sesiones de lanzamiento, proyecciones y paneles expertos), presentará nuevas conversaciones sobre tendencias como remakes y estrategias para impulsar el alcance mundial del contenido latinoamericano, dijo Castro.

Mientras tanto, el comediante mexicano Eugenio Derbez ofrecerá un discurso de apertura y luego liderará conversaciones en su programa de video principal, «Travel With The Derbez», ahora en su quinta temporada. Lleva su visita con una charla junto con el líder de «Money Heist», Pedro Alonso, y el elenco de «El Juicio», también producido por sus estudios de 3pas, que explora la búsqueda de un caso de abuso sexual.

«Hemos abierto la programación para incluir contenido y plataformas que desean discutir contenido sin guión, con empresas dirigidas por MediaPro y HBO centrándose en formatos sin guión, que es algo nuevo para nosotros ”, dijo, y agregó que iberseries también estaba organizando una conferencia especial con Tiktok, YouTube y Twitch.

«Como evento, debemos estar listos para ofrecer a los productores oportunidades comerciales reales en ese espacio en evolución», reflexionó.

Otro tema candente, AI, también estará cubierto, con el Madrid Audiovisual ClusterUn grupo de interés económico que comprende más de 100 empresas con sede en Madrid, liderando discusiones sobre inteligencia artificial. Se centrará en casos específicos, flujos de trabajo de producción y procedimientos técnicos para efectos visuales (VFX).

«La conversación se centrará en cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, en lugar de participar en la controversia en torno a la IA que reemplaza los trabajos profesionales», señaló Castro.

Por el lado de la película, Alia observó cómo la industria audiovisual iberoamericana ha sufrido una rápida transformación en los últimos años. «Hoy, las tendencias clave incluyen la consolidación de las coproducciones internacionales, que ayudan a expandir al público y optimizar los recursos; el creciente compromiso de las plataformas de transmisión con el contenido producido localmente con el atractivo global y la creciente profesionalización de los equipos creativos y técnicos», dijo.

Reflexionando sobre los desafíos que enfrentan los cineastas iberoamericanos hoy en día, Alía señaló que el acceso a los modelos de financiación y producción sostenible sigue siendo difícil, especialmente en un entorno cada vez más competitivo. «La distribución es otro obstáculo clave: garantizar que su trabajo llegue tanto a los cines como a las plataformas de transmisión para conectarse con audiencias más amplias», señaló.

«Un desafío adicional radica en adaptarse a la dinámica evolutiva del mercado global, que valora cada vez más voces diversas y la capacidad de resonar con el público internacional sin perder la identidad local», observó, y agregó: «En este contexto, en este contexto, las plataformas como Iberseries & Platino Industria desempeñan una industria global.

Con ese fin, la iberseries planea expandir talleres de capacitación y sesiones de lanzamiento, ya que estas se encuentran entre las actividades más demandadas para los participantes acreditados, dijo Alía, y agregó: «A medida que el evento continúa creciendo, nuestro objetivo es ofrecer una gama cada vez más diversa de opciones que responden a las necesidades de los participantes y les ayudan a aprovechar la mayor parte de su experiencia en iberseries».