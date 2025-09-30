La industria de la construcción de RI penetra en el mercado asiático, ahora apuntando a los negocios en Vietnam y Bangladesh

Yakarta, Viva – Industria material de construcción En Asia nuevamente registró un nuevo paso de expansión de compañía de Indonesia. El techo celular, la marca de techo de PVC, anunció oficialmente sucursales de apertura en Ho Chi Minh, Vietnam y Dhaka, Bangladesh.

Leer también: 11 Poseses emisores Ngantre Tomen el piso de IDX, 4 compañías de clase de pargo



Este paso marca la sostenibilidad de la estrategia global de la compañía después de estar presente en Singapur y Malasia.

Esta expansión se conoce como parte de la hoja de ruta de la compañía para reforzar su posición como jugador regional en la industria construcción y propiedad. Según el gerente general del techo celular, Eka Yuliana, la selección de los dos nuevos mercados no es exento.

Leer también: La comunidad de Ketapang presenta una solicitud al Presidente: Proteja nuestros derechos



«Vietnam y Bangladesh mostraron un potencial de crecimiento significativo en el sector de la propiedad y la construcción», dijo como se cita de un comunicado de prensa, el martes 30 de septiembre de 2025.

Se considera que los dos países dirigidos por la expansión tienen características prometedoras del mercado. Vietnam señala un rápido crecimiento económico que fomenta la demanda de materiales modernos, tanto para apartamentos, oficinas y viviendas privadas.

Leer también: Mekari fomenta la digitalización de la seguridad laboral en el petróleo y el gas y la minería a través de HSE+



Mientras que Bangladesh experimenta un rápido desarrollo de infraestructura, por lo que la necesidad de humedad y techos eficientes aumenta. «Traemos experiencia de tres países anteriores para construir un ecosistema regional más resistente», explicó.

En una estrategia comercial, el techo celular no solo se centra en la distribución del producto, sino que también construye asociaciones que incluyen soporte técnico, sistemas de calidad, a los servicios después de las ventas.

A través de este enfoque, las empresas intentan mantener estándares de marca consistentes en todo el país. Además, la compañía apunta a un aumento en las ventas del 20 por ciento hasta el final de este año.

El modelo de negocio aplicado se basa en el sistema de agentes, donde los socios locales deben tener una sala de exposición y un equipo de instalación profesional. Este concepto se ha estado funcionando previamente en Malasia y se dice que apoya la eficiencia del servicio a los consumidores.

A dos nuevas sucursales adicionales, ahora el techo celular tiene una red de distribución en cuatro países asiáticos. Se espera que esta presencia fortalezca la resiliencia comercial de la compañía mientras construye un ecosistema regional sostenible.

En las declaraciones de la empresa, la expansión del mercado a Vietnam y Bangladesh no solo se considera como expansión comercial, sino también como un esfuerzo para mostrar la capacidad de las marcas locales para desempeñarse en el mercado internacional.