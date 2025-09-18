La industria cinematográfica finlandesa lamenta los recortes gubernamentales propuestos

La industria cinematográfica finlandesa ha lamentado recortes gubernamentales propuestos de 7 millones de euros ($ 8.26 millones), que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026.

«Si este corte realmente es de 7 millones y si está dirigido a nuestro soporte de producción, la cantidad de películas que podemos soportar se reducirá a la mitad. Esto significa solo unos pocos documentales y pantalones cortos, y menos de 10 largometrajes», «. Fundación de películas finlandesas El CEO Lasse Saarinen le dijo Variedad.

Saarinen ha estado expresando preocupaciones similares durante años, pero el último desarrollo aún lo llevó a cabo.

«Hemos estado temiendo más recortes además de los 3 millones que hemos perdido durante la década de 2020, pero esto fue una sorpresa total. Esto muestra cuán retorcido es nuestro sistema. Nuestro Ministerio de Finanzas es el culpable, así como su continuo impulso de minimizar el presupuesto cultural de Finlandia«, Dijo, argumentando que la idea se planteó en una etapa tardía durante las negociaciones presupuestarias del gobierno.

«También ocultaron su objetivo de destruir la industria cinematográfica finlandesa llamando a este recorte un» subsidio comercial «del Ministerio de Educación y Cultura. Los políticos no entendían sobre qué estaban decidiendo».

La famosa nación lacónica inundó las redes sociales con numerosas declaraciones, dirigidas por algunos de los directores más conocidos del país.

De acuerdo a Zaida Bergroth -Detrás de la galardonada «Tove» y la próxima película biográfica de Marianne Faithfull «Faithfull» protagonizada por Freya Allan-«Todos están en alerta».

«Estamos haciendo todo lo posible para que el gobierno vea que este no es el camino a seguir. No tiene sentido, ni siquiera económicamente. Espero que este no sea un corte ideológico».

Desde 2023, después de la derrota de la ex primer ministro Sanna Marin y su gobierno de centro izquierda, Finlandia ha sido testigo de un cambio a la derecha.

«Por supuesto, estoy preocupado por mi propio bien y el bien de mis colegas, pero estoy más preocupado por los jóvenes cineastas. Si se producen menos películas, la presión para crear éxitos de taquilla aumenta y se tomarán menos riesgos. Esto alcanza los próximos cineastas lo peor», dijo Bergroth.

«Predeciría que volveremos nuestra mirada a nuestro pasado e trataremos de producir solo las llamadas ‘apuestas seguras’ y las películas más sorprendentes e inventivas quedarán fuera de la ecuación».

Si bien el «desempleo masivo en la industria» sería un hecho, los finlandeses les resultará más difícil competir con otros países nórdicos.

«Ya trabajamos con un presupuesto significativamente más pequeño que nuestros compañeros nórdicos, y los cineastas finlandeses todavía han logrado crear grandes éxitos para la audiencia finlandesa y lograr éxitos internacionales. Estoy sorprendido de que el gobierno incluso considere un corte tan drástico. Nuestra propia cultura es nuestra línea de vida; debe ser valorada y protegida».

Como se señaló por el galardonado guionista de Jussi, Pekko Pesonen, detrás de la exitosa franquicia «Lapland Odyssey», las películas de gran éxito también recibirían una paliza, no solo un arte de bajo presupuesto.

«He escrito varias películas dirigidas a una gran audiencia finlandesa. Ninguna de ellas se habría hecho sin el apoyo de la FFF. En los últimos años, el cine se ha vuelto muy difícil debido al aumento de los costos y los recortes constantes: nadie sabe qué película será un éxito. Pero es seguro que las películas exitosas no se crean sin una industria cinematográfica profesional».

Teemu NikkiDirector de Smash de taquilla y la presentación del Oscar de este año «100 litros de oro» – Su» eutanizador «estaba compitiendo por un Oscar en 2018, lo resumió sucintamente:» En este momento, la situación de financiación en Finlandia es una mierda «.

Jani Pösö, produciendo para las películas de su vida, fue un paso más allá: «Realmente es de dos escasas. Cuando se trata de financiamiento, somos conocidos por hacer películas de una manera bastante no tradicional. Pero aún así, sin el FFF, al menos el 80% de nuestras películas no existirían «.

Domo karukoskiConocido por «Tolkien» y destacar el próximo «Hippo Love» durante el evento de cine finlandés en la industria, declaró: «Este es un movimiento idiota del gabinete. Solo un imbécil reduciría el financiamiento de una industria que realmente aporta ingresos en el bolsillo del gobierno. Nuestras fiestas gobernantes muestran, nuevamente, que no comprenden el valor de la cultura para una nación».

“Este corte podría atacar a nuestra comunidad cinematográfica cuando ya está sangrando en el suelo, [reeling from] La fuerza de recortes anteriores que golpeó a nuestra empresa nacional de transmisión Yle. Protestaremos e intentaremos anular estos recortes, pero desafortunadamente, no tengo muchas esperanzas al respecto «.

El FFF, y la industria, haciendo campaña activamente desde el anuncio de septiembre, sigue siendo inflexible de que no es el final de la historia.

«Lucharemos hasta que nuestro Parlamento decida sobre el presupuesto del próximo año en diciembre. Tengo la esperanza de que este recorte se reduzca al menos en gran medida, y que una vez que los políticos entiendan que significaría que todo el sector cultural pierde un tercio de su financiación básica estatal, cambiarán esta decisión», dijo Saarinen. Pero sigue siendo cauteloso, ya que el peor de los casos inevitablemente conduciría al cierre de los cines, el desempleo y la bancarrota de varias compañías de producción.

Variedad se ha comunicado con el Ministerio de Educación y Cultura para hacer comentarios.

SF Studios y Nordisk Film enfatizaron que se han comunicado con los legisladores finlandeses «para compartir su visión: el fuerte apoyo al cine no es solo una elección cultural, sino también una inversión económica y social en el futuro de Finlandia».

La directora ejecutiva de SF Studios, Iréne Lindblad, dijo: «Cortar la financiación del cine sería un golpe severo para la industria de la cultura y el cine de Finlandia. La película crea empleos, fortalece la economía y reúne a las personas en todo el país. En un momento en que nuestros vecinos nórdicos están reforzando su compromiso con la película local, Finlandia corre el riesgo de moverse en la dirección opuesta».

«Instamos al gobierno a reconsiderar esta decisión y salvaguardar las inversiones que permiten a las historias finlandesas llegar al público tanto en el hogar como en el extranjero».

En la toma oficial del FFF con respecto a la situación, compartida con VariedadSe argumentó que la decisión «no puede justificarse como apoyar el crecimiento económico» como «cada euro otorgado a través de los retornos de la Fundación al Tesoro del Estado, en el mejor de los casos, duplicados».

Si bien el número de estrenos nacionales podría colapsar a «aproximadamente la mitad del nivel actual», sufriría el contenido doméstico, «entre las formas de cultura más populares en Finlandia». «La participación doméstica de las películas finlandesas ha estado durante mucho tiempo entre las más altas de Europa. ¿Por qué se está desmantelando todo esto?»

En una declaración publicada por la publicación local Helsingin Sanomat, con varias voces reconocibles, el director veterano Aki Kaurismäki planteó otra pregunta: «¿Qué hacemos con un estado finlandés independiente si no tiene actividad intelectual, seguridad social o cultura?»

Karukoski agregó: «Realmente lloro por la generación más joven de cineastas que están tratando de construir su voz en este entorno hostil. Les insto a que busquen asilo en Dinamarca e Irlanda amante del cine. Los que permanecen aquí en Finlandia probablemente tendrán que centrarse en la conducción de la conducción y el salto de esquí».