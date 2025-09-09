La industria cinematográfica de Brasil tiene ‘ventana de oportunidad’, dicen los distribuidores

Expositores y distribuidores brasileños que asistirán a la Convención de la Industria del Teatro de Cine Expociar Durante el 30 de septiembre, el 3 de octubre dijo que esperan que las películas brasileñas expandan su parte de la BO del país en los próximos años.

La «ventana de oportunidad» para las películas locales, dijo los expositores y distribuidores, es el resultado de una combinación de factores: cambios en las reglas de los incentivos federales y la oferta temporalmente más débil de las películas estadounidenses, así como la calidad cada vez más alta de las producciones locales. Además de eso, se espera que la próxima regulación del servicio de transmisión tenga un impacto positivo en el sector de producción local.

La participación de la película brasileña BO aumentó del 3.3% en 2023 al 10.1% en 2024, y estaba rastreando al 10,6% hasta el 33rd Semana de 2025, según la Agencia Nacional de Cine (Ancine).

Ese resultado contrasta con gran parte de América Latina, donde fuera de la participación de mercado local de PIC de la República Dominicana (16%) varió el año pasado del 0.3% (Chile) al 4% (México), según el informe del Observatorio Audiovisual Europeo «Enfoque 2025».

«Espero que la proporción de películas locales aumente de manera constante en los próximos tres o cuatro años. El proceso de crecimiento acaba de comenzar, y ya tenemos una participación del 10% -11%. Será un crecimiento consistente, no puntual que resulta del fuerte desempeño de una o dos películas», dijo Marcelo Lima, CEO de Tonks, la compañía holding que organiza expocinas y su exposición de expositor Cine.

Marcos Barros, CEO del expositor líder Sistema de cines y el presidente de la Asociación Brasileña de Expositores Multiplex (Abraplex), elogió los cambios en la llamada ley audiovisual presentada por un decreto presidencial a fines del año pasado. Abraplex fue parte del lobby de los cambios en el incentivo de refugio fiscal que nos permite a los estudiantes y emisores de nosotros los nosotros mismos dirigir parte de su debida impuesto sobre las remesas de dinero en el extranjero a las producciones independientes locales.

Marcos Barros

El decreto de diciembre de 2004 aumentó las mayores de límites y las emisoras pueden invertir por producción, lo que permite a los inversores concentrar la moneda en menos características con más potencial de BO, en lugar de pulverizar recursos en producciones más bajas.

El límite de inversión se congeló en R $ 3 millones ($ 545,000) por PIC desde 2006, y el decreto presidencial aumentó el límite a R $ 9 millones (US $ 1.6 millones).

Además, Ancine también ha aumentado el límite de inversión por película en sus líneas de financiación más recientes del Fondo del Sector Audiovisual, el principal incentivo cinematográfico en Brasil.

«Tendemos a tener películas con presupuestos más altos y más valor de producción en los próximos años, capaces de atraer a más personas a los cines. Hay una oportunidad de crecimiento para las películas brasileñas», dijo Barros a Variedad.

Los distribuidores y expositores locales acuerdan una combinación de los desafíos internos de los grandes estudios con la parada de producción durante la pandemia y el doble huelga de Hollywood redujo significativamente la oferta de producciones estadounidenses, tanto los éxitos de taquilla y las fotos con presupuestos promedio. Esperan que los estudiantes eventualmente se reorganicen y reanuden la fuerte oferta de los productos estadounidenses, pero puede llevar algunos años.

«Debemos aprovechar esta ventana de oportunidad para ocupar el mercado con nuestras películas», dijo Marcio Fraccaroli, director general de la compañía de producción de distribución Paris Filmes Variedad.

«El reconocimiento internacional de las películas brasileñas en los mejores festivales de cine y en los Oscar nos hace muy orgullosos. Pero debemos hacer películas de arte y comerciales. Tenemos que contar historias que conecten e involucren al público en los vecindarios de bajos ingresos de los bajos ingresos.

Marcio fraccaroli

Lima, Barros y Fraccaroli esperan que la aprobación esperada de un proyecto de ley del Congreso que regule los streamers fortalezca aún más el sector de producción local. El proyecto de ley establece cuotas para las producciones brasileñas en las plataformas, lo que estimulará a los streamers a comisionar y licenciar películas locales y programas de televisión. También establece que los streamers tienen que pagar el impuesto de la condecina, cuyos ingresos se canalizan al fondos de Brasil do audiovisual, su principal fondo de subsidio.

Incluso antes de la aprobación de las regulaciones, los streamers tienen un impacto positivo en el sector de producción local, dijo Sandro Rodrigues, CEO de la compañía de producción de distribución H2O. La compañía y Conspiração produjeron «O Auto da Compadecida 2», que junto con «I’m Still aquí» son las películas brasileñas con la taquilla más alta desde la pandemia.

La producción de ambas películas se financió parcialmente con monedas de acuerdos de licencia con streamers, Amazon Prime Video en el caso de «Auto» y Globoplay, el servicio VOD del gigante de las comunicaciones Globo, en «Estoy aquí todavía aquí». H2O también usó en su dinero de producción de un acuerdo con la emisora ​​TV Globo, que se emitirá en enero de 2026 una serie «Auto» de cuatro episodios que incluye escenas que no están en la película.

Rodrigues dijo que la moneda de los acuerdos de licencia con Globoplay y TV Globo permitió que H2O y Conspiração mantuvieran su participación de capital en «Auto». Si hubieran usado monedas de fondo setorial, habrían tenido que regalar parte del patrimonio.

Los productores de «Auto» utilizaron incentivos de la ley audiovisual para financiar la imagen, así como la moneda de marketing de empresas privadas, incluido Tiktok. Alrededor del 75% del presupuesto de Rs35 millones (US $ 6.3 millones) de la película fue financiado con monedas privadas y solo 255 con incentivos públicos, dijo Rodrigues, un caso raro en un sector que está muy subsidiado.

¿Brasil eventualmente tendrá un sector de producción sostenible que no necesitan incentivos gubernamentales?

«Las tarifas de licencia de las plataformas de transmisión crecieron significativamente desde la pandemia.» Auto «y» Estoy aquí «aquí» mostraron que hay modelos alternativos para financiar películas en Brasil, lo cual es muy importante. Pero los incentivos continúan siendo muy importantes para el sector de producción brasileño «, dijo Rodrigues a Rodrigues. Variedad.