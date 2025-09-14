La industria azucarera ha sobrevivido debido al uso de etanol: Gadkari







Ministro de la Unión Nitin Gadkari Dicho el domingo que la producción de etanol ha ayudado a salvar la industria azucarera de la India, y enfatizó la necesidad de traer nuevas tecnologías a la agricultura, informó el PTI.

Hablando en un evento organizado por la Fundación NAAM en el distrito de Pune de Maharashtra, Nitin Gadkari dijo que la falta de agua era la razón principal detrás de los suicidios de agricultores en las regiones de Vidarbha y Marathwada de Maharashtra.

Elogió el trabajo realizado por la Fundación NAAM, dirigido por los actores Nana Patekar y Makarand Anaspure, especialmente en la conservación del agua y apoyando a los niños de los agricultores que murieron por suicidio.

«Si el agua hubiera estado disponible en estas áreas, los agricultores no se habrían visto obligados a tomar medidas tan extremas», dijo Nitin Gadkari, según el PTI.

Dijo que los experimentos en el uso de nuevas tecnologías agrícolas ya han comenzado y deben continuar.

El Ministro de la Unión también señaló que India importa combustibles fósiles por valor de Rs 22 lakh millones de rupias, y que el etanol ha proporcionado un salvavidas a los agricultores de caña de azúcar y los molinos de azúcar, especialmente porque India tiene un excedente de azúcar.

A principios de este mes, el Congreso Las acusaciones de conflicto de intereses niveladas contra Gadkari, alegando que ha estado «presionando agresivamente» por la producción de etanol, mientras que sus dos hijos están involucrados en empresas que producen etanol y se «benefician» de la política gubernamental. El BJP había rechazado las acusaciones y dijo que el Congreso se ha convertido en el partido AAM Aadmi que solía «hacer afirmaciones» sobre tener evidencia documental de irregularidades en su bolsillo pero que no tendría nada en realidad. Los cargos del Partido del Congreso se produjeron después de que la Corte Suprema rechazó a un PIL que desafió el despliegue nacional de gasolina de etanol del 20 por ciento (EBP-20).

El PIL había alegado que millones de automovilistas se vieron obligados a usar el combustible no diseñado para sus vehículos.

Sin embargo, el BJP negó las acusaciones, diciendo que el Congreso estaba actuando como el Partido Aam Aadmi, haciendo reclamos infundados sin evidencia.

Algunos usuarios en las redes sociales afirmaron que el combustible E20 redujo el kilometraje y las piezas de motor dañadas. Gadkari respondió diciendo que la crítica era parte de una «campaña pagada» contra él.

También dijo que las partes interesadas, incluida la industria del automóvil, tienen claridad sobre el E20 combustible política.

(con entradas PTI)





