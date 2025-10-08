La india Yash Raj Films regresa al Reino Unido con un acuerdo para tres películas

Películas de Yash Raj está regresando a Gran Bretaña a lo grande.

La principal empresa india de producción y distribución de películas ha firmado un acuerdo para rodar tres producciones importantes en el Reino Unido a partir de principios de 2026, dijo el Primer Ministro. Keir Starmer revelado el miércoles durante una visita a los estudios Yash Raj en Mumbai. Se espera que las producciones creen más de 3.000 puestos de trabajo e inyecten millones de libras a la economía británica.

El anuncio marca el final de una ausencia de ocho años de Yash Raj Films en el Reino Unido, lo que subraya el impacto inicial del acuerdo comercial entre el Reino Unido y la India en el sector creativo.

Starmer hizo el anuncio durante una misión comercial de dos días destinada a fortalecer los lazos con una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Estuvo acompañado por una delegación de pesos pesados ​​de la industria cinematográfica británica, incluidos representantes del British Film Institute, la British Film Commission, Pinewood Studios, Elstree Studios y Civic Studios. La visita coincidió con el vigésimo aniversario de operaciones de Yash Raj Studios en India.

«Bollywood está de regreso en Gran Bretaña y está generando empleos, inversiones y oportunidades, al mismo tiempo que muestra al Reino Unido como un destino de clase mundial para el cine global», dijo Starmer. «Este es exactamente el tipo de asociación que nuestro acuerdo comercial con la India está destinado a desbloquear: impulsar el crecimiento, fortalecer los lazos culturales y beneficiar a las comunidades de todo el país».

La industria cinematográfica del Reino Unido aporta £12 mil millones ($16,1 mil millones) anualmente a la economía y sustenta 90,000 empleos en todo el país, lo que la convierte en un destino codiciado para los cineastas internacionales gracias a su infraestructura de estudio líder en el mundo y sus ubicaciones icónicas.

Para Yash Raj Films, el regreso a las costas británicas tiene una resonancia particular. La película más emblemática de la compañía, “Dilwale dulhania le jayenge” (DDLJ), se rodó extensamente en el Reino Unido, y la adaptación teatral musical en inglés de la película realizada por la compañía, titulada “Come Fall in Love”, se está representando en toda Gran Bretaña.

«El Reino Unido ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones y algunas de nuestras películas más emblemáticas, incluida ‘Dilwale Dulhania Le Jayenge’ (DDLJ), se rodaron en este hermoso e increíblemente hospitalario país», dijo Akshaye Widhani, director ejecutivo de Yash Raj Films. «Es realmente especial reavivar los lazos cinematográficos entre YRF y el Reino Unido en el 30º aniversario de DDLJ, una película que es sinónimo de la relación entre el Reino Unido y la India».

Widhani añadió: «La infraestructura, la tecnología y el talento del Reino Unido no tienen comparación y estamos encantados de profundizar nuestros vínculos culturales con un país que siempre nos ha permitido sobresalir creativamente».

La Secretaria de Cultura del Reino Unido, Lisa Nandy, añadió: «Las industrias cinematográficas del Reino Unido y la India son verdaderamente de talla mundial y entretienen a miles de millones de personas en todo el mundo. Al hacer estos éxitos de taquilla de Bollywood en Gran Bretaña, impulsaremos un mayor crecimiento en nuestras industrias creativas de talla mundial, como nos comprometimos en nuestro Plan Sectorial de Industrias Creativas».

El anuncio estará respaldado por un acuerdo de cooperación (MoU) entre el British Film Institute y la Comisión Nacional de Desarrollo Cinematográfico de la India, diseñado para revitalizar las oportunidades de coproducción y permitir a los cineastas de ambos países compartir recursos y talento.

Un MoU entre el Pacto del Reino Unido y el Gremio de Productores de la India también ha sido firmado.

India produce más películas que cualquier otro país del mundo y, como nación de 1.400 millones de habitantes con una industria del entretenimiento en rápido crecimiento, representa importantes oportunidades de expansión para las empresas del Reino Unido.