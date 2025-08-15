La independencia nacional no es solo infraestructura y capital, sino la calidad de los recursos humanos

Yakarta, Viva – Orador del parlamento indonesio, Señora. enfatizado, en un esfuerzo por lograr objetivos Independencia nacionalEl gobierno no solo puede centrarse en los programas gubernamentales solo en sectores económicos como, por ejemplo, infraestructura Y modal solo.

Más bien, también se necesitan esfuerzos para construir y desarrollar calidad. recursos humanos (HR) a nivel nacional, que luego moverá varios programas para lograr el objetivo de la independencia nacional.

«La independencia nacional no es solo una cuestión de infraestructura y capital, sino también la calidad de las personas que la mueven», dijo Puan en la sesión anual del MPR indonesio y una sesión conjunta del DPR-DPD RI 2025 en el Edificio del Parlamento Indonesio, Senayan, Jakarta, viernes 1525 de agosto.



Presidente del Parlamento indonesio Puan Maharani Al abrir la 20ª reunión plenaria en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta (Fuente: Scammer of YouTube TV Parlamento)

Por lo tanto, Puan también enfatizó la importancia de la inversión en el sector educativo, el dominio de la tecnología y el desarrollo del carácter de la nación, para ser una parte inseparable de la estrategia nacional de independencia.

Además, también dijo que en el desarrollo de los recursos humanos a nivel nacional, el hecho de que la mitad del potencial de la nación indonesia es que las mujeres no deben ser ignoradas en absoluto.

«Los datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) 2024 muestran que el 49 por ciento de la población de Indonesia es mujeres», dijo Puan.

En la era del desarrollo inclusivo, el continuo Puan, la existencia y la contribución de las mujeres deben colocarse no solo en el marco de los derechos humanos, sino también como un requisito previo para el éxito del desarrollo nacional.

«La naturaleza del desarrollo es liberar a las personas de los grilletes de la injusticia, la pobreza y el retraso», dijo Puan.

Por lo tanto, Puan reiteró que los hombres y las mujeres deben estar libres de los grilletes y pueden lograr la prosperidad.

«No solo hombres o mujeres, sino hombres y mujeres que deben ser prósperos», dijo.