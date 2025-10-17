La indemnización por despido de Patrick Kluivert después de que PSSI rescindiera el contrato, sus activos aparentemente alcanzaron cientos de miles de millones

Jacarta – Federación Indonesia de Fútbol (PSSI) y entrenador de la selección nacional de Indonesia, Patricio Kluivertterminaron oficialmente su colaboración antes de lo programado. El anuncio se realizó el jueves 16 de octubre de 2025.

En su comunicado oficial, el PSSI enfatizó que esta decisión se tomó a través de un mecanismo de terminación mutua, también conocido como un acuerdo mutuo entre la federación y Kluivert.

Este paso se considera la forma más profesional de poner fin a la cooperación, sin despidos unilaterales ni renuncias repentinas. En base a esta decisión, el resto contrato Patrick Kluivert, a quien todavía le quedan unos 14 meses, automáticamente terminará antes.

Según varios informes, el entrenador holandés recibe un salario de entre 1,3 y 1,5 mil millones de IDR al mes, por lo que el valor total restante del contrato se estima en alrededor de 37,8 mil millones de IDR. Esta cantidad ciertamente no es pequeña, considerando la reputación de Kluivert como ex jugador y entrenador de primer nivel en Europa.

La finca de Patrick Kluivert

Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

Patrick Kluivert no sólo es conocido como una leyenda del fútbol, ​​sino también como una figura de éxito financiero. Según informes de Mabumbe, se estima que el patrimonio neto de Kluivert en 2025 alcanzará los 27 millones de dólares, o el equivalente a alrededor de 445.500 millones de IDR (suponiendo un tipo de cambio de 16.500 IDR por dólar estadounidense).

Esta riqueza la acumuló a partir de su largo recorrido en el mundo del fútbol, ​​tanto como jugador, como entrenador y figura pública que militaba en diversos ámbitos.

La carrera de Kluivert comenzó brillantemente en el Ajax de Ámsterdam. Hizo su debut profesional a la edad de 17 años en 1994 e inmediatamente se convirtió en el centro de atención del mundo. Su momento cumbre llegó cuando marcó el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 1995 contra el AC Milan, llevando al Ajax al prestigioso título.

Este gol histórico marcó el nacimiento de la “Generación Dorada” del fútbol holandés, de la que también surgieron grandes nombres como Edgar Davids y Clarence Seedorf.

El éxito en el Ajax allanó el camino para que Kluivert llegara a los grandes clubes europeos. Tras un breve paso por el AC Milan, finalmente encontró su mejor rendimiento en el Barcelona, ​​donde volvió a trabajar con el técnico Louis van Gaal.

En el Club catalán, Kluivert se convirtió en uno de los delanteros más productivos de La Liga, anotando decenas de goles y elevando el prestigio del fútbol holandés en España.