La incursión del amanecer de Ajit Pawar en el desorden de tráfico de Chakan en Pune







El viceministro subdirector de Maharashtra (CM) Ajit Pawar realizó una inspección temprana de la mañana de las pesadillas urbanas más persistentes de Pune: la severa congestión del tráfico que afecta a los centros industriales de Bhosari y Chakan.

Según las fuentes, Pawar concluyó su gira por el distrito de Beed a la 1 de la mañana antes de llegar a Pune en la noche. Alrededor de las 6 de la mañana, estaba en Bharat Mata Chowk en Bhosari, inspeccionando los cuellos de botella y los funcionarios interrogadores. Fue acompañado por la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Pune, el coleccionista del distrito de Pune, el Pune y los Comisionados Municipales de Pimpri-Chinchwad y el Director Ejecutivo de Zilla Parishad, aunque ausentes notablemente fueron trabajadores del partido de su propia presentación del Congreso Nacionalista (PNC).

El 3 de agosto, Mid-Day.com, en su historia `Chakan Commute to Hell` había publicado un informe detallado sobre la situación del cuello de botella en Chakan después de su reportero de Stranded in Tráfico durante casi tres horas.

La carretera Pune -Nashik y los estiramientos clave como Chakan – Talegaon y Chakan – Shikrapur se estrangulan con vehículos todos los días. Con más de un lakh de camiones pesados e innumerables vehículos más pequeños que pasan debido a la presencia industrial masiva, desde gigantes automáticos hasta pequeños fabricantes, el caos impacta a los trabajadores, agricultores, empresarios, estudiantes e incluso pacientes que se apresuran a los hospitales.

La situación continua ha estado en curso durante meses, lo que provocó protestas por el Comité de Acción de Chakan sin tráfico, residentes, médicos y dueños de negocios, que han exigido expansiones de carretera inmediatas y rutas alternativas. El problema incluso se planteó en la asamblea estatal.

Después de las quejas de los ciudadanos, Pawar decidió presenciar el problema de primera mano. En Talegaon Chowk, evaluó la situación del tráfico y ordenó a los funcionarios que preparen soluciones concretas para resolverlo. Se sorprendió al enterarse de que la policía de Pimpri-Chinchwad había bloqueado varios carriles para manejar su visita, irónicamente, empeora la congestión.

El Ministro del Guardián del Distrito de Pune también reprendió a los funcionarios por bloquear el tráfico y les ordenó que abrieran la carretera de inmediato.

El área de Chakan MIDC solo emplea de 3 a 3.5 lakh de personas, y con innumerables industrias que operan aquí, la conectividad suave es crítica. Pawar, que ha estado en un ‘modo de acción’ que se extiende a través de Pimpri-Chinchwad, se estaciona y zonas industriales, dejó en claro que las soluciones no pueden esperar más.

Reaccionando a la visita de Pawar, Darshan Sharma, un viajero, dijo: «No queremos solo visitas … Nuestros problemas deben abordarse lo antes posible. Paso dos horas todos los días para llegar desde Chakan a Alandi Road, que son solo dos kilómetros».

Sakashi Mate, otro empleado, dijo: «Pasé cuatro horas para llegar a casa. Fue muy difícil administrar a los niños, el hogar y un trabajo de ocho horas. No puedo cocinar a tiempo en casa y la mayoría de los días incluso puede llegar a la fábrica a tiempo, terminando así obteniendo una marca tardía. Nadie entiende nuestro problema».

Nuevas corporaciones municipales para Pune

Mientras tanto, Pawar también insinuó que Pune obtendrá nuevas corporaciones municipales en las áreas de Chakan, Hinjawadi y Phursungi como una solución a largo plazo para abordar los problemas de infra pobres.

«Existe la necesidad de crear nuevas corporaciones municipales en Uruli Devachi, Phursungi, Loni Kalbhor y Wagholi. De manera similar, se necesita una corporación municipal separada para Hinjewadi y las áreas circundantes, y otra para el área de Chakan. Los haré hechos», dijo Pawar.

El Diputado CM también dijo que Hinjewadi, Chakan y Phursungi son pueblos. Si se actualizan a las corporaciones municipales, se agregarán más aldeas de las áreas respectivas circundantes a sus límites para que el desarrollo planificado también se llevará a cabo para satisfacer las demandas de la creciente población.





