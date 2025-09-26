La inauguración de la gerencia de PSI DPP, Jokowi se convirtió en el presidente de la Junta de Síndicos?

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta de solidaridad indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pronto inaugurará la gestión del PSI DPP.

Se planea que la inauguración se llevará a cabo en el Teatro Club Djakarta, esta noche. El político de PSI, dijo Andy Budiman, la inauguración se llevará a cabo hoy.

«La inauguración se llevará a cabo hoy», dijo, el viernes 26 de septiembre de 2025.



Presidente de Psi Kaesang Pangarep

Algunos nombres tienen la oportunidad de ingresar Gestión Dpp. Entre los dos competidores de Kaesang en el intercambio de Caketum, Agus Herlambang y Ronald A Sinaga.

Pero lo que se esperará es la figura con la J inicial que ha estado dispuesta a convertirse en el presidente de la Junta de Síndicos de PSI. Si Brillo estará presente? Con respecto a si Jokowi estará presente, se rió y le pidió al socio de los medios que esperara.

«Vea más tarde», dijo.