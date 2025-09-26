La inauguración de la gerencia de PSI DPP, Jokowi se convirtió en el presidente de la Junta de Síndicos?

Viernes 26 de septiembre de 2025 – 13:05 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta de solidaridad indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pronto inaugurará la gestión del PSI DPP.
Se planea que la inauguración se llevará a cabo en el Teatro Club Djakarta, esta noche. El político de PSI, dijo Andy Budiman, la inauguración se llevará a cabo hoy.
«La inauguración se llevará a cabo hoy», dijo, el viernes 26 de septiembre de 2025.
Algunos nombres tienen la oportunidad de ingresar Gestión Dpp. Entre los dos competidores de Kaesang en el intercambio de Caketum, Agus Herlambang y Ronald A Sinaga.
Pero lo que se esperará es la figura con la J inicial que ha estado dispuesta a convertirse en el presidente de la Junta de Síndicos de PSI. Si Brillo estará presente? Con respecto a si Jokowi estará presente, se rió y le pidió al socio de los medios que esperara.
«Vea más tarde», dijo.
