La importancia de los docentes alfabetizados en el mundo digital

Jacarta – Desarrollo tecnológico digital ha cambiado casi todos los aspectos de la vida, incluido el mundo de la educación. En esta era, gurú Se requiere no sólo enseñar, sino también adaptarse rápidamente para que el aprendizaje siga siendo relevante a las necesidades de los tiempos.

La capacidad de los profesores para utilizar la tecnología es la clave para crear experiencias de aprendizaje interesantes y significativas. Necesitan comprender cómo las herramientas digitales pueden ayudar a aumentar la creatividad y la colaboración en el aula.

La presidenta diaria de la Teacher Learning Foundation, Maman Basyaiban, enfatizó la importancia de empoderar a los docentes en la era digital. «Juntos Canva «Para la Educación, queremos presentar un espacio de aprendizaje que sea más comunicativo y relevante para los tiempos», dijo en la XII Conferencia de la XII Reunión de Educadores del Archipiélago (TPN) en Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

TPN, que se lleva a cabo desde 2014, es un evento anual para que los docentes compartan buenas prácticas y experiencias reales en el aula. En este foro, los profesores desempeñan un papel activo como expertos, discutiendo y experimentando con nuevos métodos de aprendizaje.

La colaboración entre Canva Indonesia y la Fundación Guru Belajar en TPN XII enfatiza la importancia de la alfabetización digital para los educadores. A través de actividades en línea y fuera de línea, miles de docentes en varias regiones reciben capacitación para utilizar la tecnología en el aprendizaje.

Este apoyo es también un paso concreto para fortalecer la red de docentes creativos en más de 30 provincias. Canva Indonesia se compromete a ayudar a los profesores a utilizar su plataforma como herramienta práctica y reflexiva en el aula.

Uno de los participantes, Fiska Fadila Nur Fikri, admitió que se inspiró en la sesión de aprendizaje basado en proyectos. «Los proyectos de los niños deben pertenecer al niño, no al proyecto del maestro», dijo, enfatizando la importancia del pensamiento crítico y colaborativo.

Otra profesora, Afiko Ilham Akbar Maulana, valora Canva como una herramienta que facilita la creación de proyectos interactivos. «Funciones como pizarras y videos animados realmente nos ayudan a respaldar cada etapa del proyecto de un estudiante», dijo.

Esta colaboración intersectorial muestra que el cambio educativo puede comenzar en aulas pequeñas. Los docentes que se atreven a probar cosas nuevas se convierten en pioneros en la creación de innovaciones de aprendizaje impactantes.