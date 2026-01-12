La importancia de las garantías y los seguros de exportación en medio de los riesgos geopolíticos globales

Jacarta – En el comercio internacional moderno, existen actualmente tres grandes desafíos, a saber, la volatilidad geopolítica y los cambios de políticas en varios países, las cadenas de suministro cada vez más diversificadas y no dependientes de una sola región, y los países en desarrollo que se están convirtiendo en nuevos mercados en crecimiento para el comercio internacional.

El presidente de la Comisión Bancaria de la ICC de Indonesia, Herry Hykmanto, explicó que en medio de la dinámica del comercio internacional, los bancos y los actores empresariales deben poder gestionar riesgo al colaborar con nuevos socios o expandirse a nuevos mercados con mayores riesgos.

Según él, es necesario seleccionar instrumentos adecuados de mitigación de riesgos para apoyar la expansión del mercado exportador y el acceso a la financiación de los bancos. Producto garantizar (garantizar) seguro (seguro) exportarpuede ser un instrumento alternativo de mitigación de riesgos que es crucial para el crecimiento, la expansión del mercado y la resiliencia empresarial.

«Las garantías y los seguros permiten a las empresas entrar en nuevos mercados, participar en licitaciones internacionales y reducir los riesgos de pago», dijo Herry en su declaración del lunes 12 de enero de 2026.

Mientras tanto, el vicepresidente ejecutivo de Indonesia EximbankSuharyanto explicó que desde los últimos años ha habido un cambio en los métodos de pago en las transacciones comerciales internacionales, que anteriormente estaban dominadas por cartas de crédito (LC) a no-LC. Según él, esta nueva tendencia está aumentando debido a los rápidos avances de la tecnología digital.

«Actualmente el comercio internacional también está entrando en la era de la digitalización, donde los métodos de facturación (físicos) convencionales a través de mensajería están empezando a ser abandonados y reemplazados por la facturación digital», dijo Suharyanto.

Por lo tanto, ahora exportadores e importadores pueden acordar que el proceso de facturación se realice en línea, subiendo los documentos requeridos.

«Esto incluye enviar documentos y facturas, realizar aprobaciones y monitorear los cronogramas de pago. De esta manera, el flujo de transacciones será más eficiente, rápido y seguro», dijo.

En consonancia con esto, Suharyanto sugirió que los actores empresariales deberían poder adaptarse al panorama global en constante cambio. El Eximbank de Indonesia cuenta con productos de seguro de exportación, como el seguro de crédito comercial (TCI), que brinda protección a los exportadores contra el riesgo de incumplimiento del comprador debido a riesgos comerciales y políticos. Este está dotado de indemnización de hasta el 90 por ciento y Seguro de Carga Marítima, por el riesgo de daño o pérdida de la mercancía durante la entrega.