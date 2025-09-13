La importancia de la ‘mentalidad’ está a salvo de los jóvenes

Yakarta, Viva – Preocupaciones de la generación joven indonesia para fenómenos generación de sándwiches más creciente.

La investigación de Dataintonesia.id en 2023 reveló que el 46.3 por ciento Gen Z en Indonesia se ha convertido generación de sándwiches que debe soportar la carga financiera de la familia y usted mismo.

Además, el 66.19 por ciento de la Generación Z también se siente preocupado por su futuro. Este fenómeno confirma la importancia de construir seguridad financiera desde el principio.

Uno de los pasos más estratégicos que se miran cada vez más es la propiedad Residencialque no solo funciona como un lugar para vivir sino también como un instrumento de inversión a largo plazo cuyo valor continúa creciendo.

La profesora de gestión de la Universidad de la Universidad de Muhammadiyah de Malang, Novita Ratna Satiti, como una generación que tiende a tener más alfabetización sobre la tecnología y es más consciente de la importancia de la inversión desde el principio, el conocimiento y la capacidad de usar la tecnología entre la Generación Z también deben ir acompañadas de locus de control Y finanzas conductuales.

«Locus de control Es el control sobre las decisiones financieras y no está fácilmente influenciado por factores externos, como la presión del estilo de vida y la facilidad de la aplicación posterior «, dijo, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, comprensión de finanzas conductuales También puede ayudarlos a reconocer y evitar errores en la toma de decisiones financieras, como las tendencias de comprar riesgos impulsivos o innecesarios, dijo Novita, explicó.

Lo que la Generación Z puede hacer es mejorar sus habilidades y educación. Este enfoque puede abrir oportunidades de trabajo mejores y más estables.

Fundador Hojas de trabajo Kharolina Lesli dijo que la propiedad de la vivienda puede ser una solución concreta para los jóvenes para enfrentar desafíos financieros en el futuro.

«La generación Z necesita darse cuenta de la importancia de la seguridad financiera, una de las cuales es una casa o un lugar para vivir como una seguridad financiera a largo plazo. Al comenzar temprano, pueden evitar el riesgo de estar atrapados en el ciclo de la generación de sándwiches en el futuro. Aquí es lo importante. mentalidad ‘Comenzando a estar a salvo de Young’ «, explicó.

Agregó Kharolina, las hojas de Karya continuaron comprometidas con alentar a los jóvenes a tener una casa presentando viviendas estratégicas asequibles en el área de amortiguación de Yakarta.

Un ejemplo es presentar proyectos residenciales que combinen precios transparentes, conceptos de hogar espacio abiertoEsquemas de pago flexibles, instalaciones comunales, cerca de instalaciones de transporte público y diseños modernos para apoyar estilos de vida productivos.

«El proyecto que queremos decir es la residencia de Avani Breeze, que se encuentra en Tangerang, Banten. Esto luego se pasará por la construcción de la segunda fase de la carretera de peaje Serpong-Balaraja Pasir Barat», dijo.

Una de las innovaciones ofrecidas es el programa co-voz Con cuotas flexibles de hasta 3.5 años. Con este programa, se puede comprar una casa hasta cuatro personas.

Este esquema, según Kharolina, hace que la propiedad de la vivienda sea más fácilmente accesible e inclusiva para los jóvenes.

«En medio del precio de la propiedad que continúa aumentando, tener una casa en Tangerang puede ser una solución para que la Generación Z tenga una casa», explicó.

El área de Tangerang ahora se ha convertido en un destino favorito para jóvenes con acceso de transporte cada vez más integrado, instalaciones municipio Completo, así como un precio más competitivo que Yakarta.

El aumento promedio de los precios de la vivienda en el área del amortiguador de Yakarta, especialmente aquellos cercanos al acceso al transporte masivo, como las estaciones de peaje KRL o de peaje, puede alcanzar el 20-30 por ciento por año, más altos que las áreas no estratégicas. Este es un instrumento ideal para la generación Z que quiere construir seguridad financiera desde una edad temprana.