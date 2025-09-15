La impactante respuesta Komjen Suyudi sobre su problema de ser el jefe de la policía nacional

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos (Bnn) RI Comisionado General de Policía Suyudi ario seto dijo que estaba enfocado en servir en la institución antiarinarcótica, respondiendo a su problema como sustituto del jefe de la Policía Nacional de Indonesia (Jefe de la policía nacional).

«Estoy enfocado en llevar a cabo mis deberes en BNN RI. Por favor, apoye.

Suyudi también enfatizó que el problema que circulaba que declaraba que sería un sustituto del general de policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo no era cierto.

«Con respecto al problema del problema en circulación últimamente, sí, transmito en esta ocasión que el problema no es cierto», dijo.



General de Brigadier Suyudi Ario Seto

Suyudi Ario Seto fue nombrado jefe de BNN RI por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes 25 de agosto. Luego, el viernes 12 de septiembre, Suyudi, quien anteriormente fue el rango de Inspector General, oficialmente subió al Comisionado de General.

Anteriormente, el vicepresidente del Parlamento Indonesio Sufmi Dasco Ahmad negó la noticia sobre la existencia de una carta del presidente Prabowo Subianto con respecto al cambio del jefe de la policía nacional enviado al DPR.

Dasco enfatizó que el liderazgo del DPR no había recibido ninguna carta relacionada con este asunto hasta el viernes 12 de septiembre de 2025.

«El liderazgo del DPR no ha recibido una carta presidencial sobre el cambio del jefe de la policía nacional», dijo Dasco en su declaración en Yakarta, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Del mismo modo, el miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes III Nasir Djamil enfatizó que su partido no había recibido noticias oficiales relacionadas con la existencia de una carta presidencial (sorpresas) con respecto al cambio del jefe de la policía nacional.

«Sí, no sabemos la verdad, nosotros mismos no hemos sido noticias relacionadas con la existencia de suministro al DPR en términos de reemplazo del jefe de la policía nacional. Si existe, sí, seguramente es la autoridad del presidente», dijo Nasir.

Según él, el mecanismo de nombramiento y el despido del jefe de policía nacional se ha regulado en la ley, que será la prerrogativa del Presidente con la aprobación de la DPR.

Además, Nasir también destacó la noticia que circulaba en el público sobre una serie de nombres que se decía que reemplazaban al general Sigit.

«Del mismo modo, los nombres que se extendieron, dijo que había las iniciales D, existían las iniciales S. No entendemos quién es. ¿Es ese realmente el subdirector de la policía ahora? O S es Soyudi, el jefe de BNN ahora? No entendemos», dijo.

Además, el Ministro del Estado, Praseteto Hadi, quien también es portavoz del Presidente de la República de Indonesia, también negó la noticia de que el presidente Prabowo había enviado una entrega del jefe de la Policía Nacional al DPR RI.

«Con respecto a los alrededores del reemplazo del jefe de la policía nacional al DPR, no es cierto.