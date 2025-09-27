La impactante respuesta del jefe de JDT después de que Malasia fuera prohibida por la FIFA

VIVA – El príncipe heredero Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, finalmente abrió una voz relacionada con las severas sanciones impuestas FIFA a la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) y siete jugador naturalizado Equipo nacional de Malasia.

Leer también: El equipo nacional de Malasia fue oficialmente congelado por la FIFA debido a un escándalo de naturalización falsa?



Como el personaje principal detrás del programa de naturalización, Ismail enfatizó que todos los procesos de reclutamiento de jugadores se han llevado a cabo de acuerdo con las reglas de la FIFA y la ley del gobierno de Malasia.

En su carga en la cuenta X, Ismail incluso mostró una carta oficial del Departamento de Registro Nacional (NRD) con fecha del 19 de septiembre de 2025, solo una semana antes de que la FIFA impusiera sanciones.

Leer también: El escándalo de jugador naturalizado de Malasia, el choque de Colombia hizo ansioso Laliga Club



En la carta, el Director General de NRD, Badrul Hisham Alias, aseguró que los siete jugadores de Malasia naturalizados fueran un estatus legítimo de los ciudadanos basados ​​en la relación entre abuelos y Malasia. También enfatizó que todos los procedimientos estaban de acuerdo con la ley y la constitución.

Esta condición pone a mi Tunku furioso. Consideró la decisión de la FIFA de estar llena de irregularidades y antinaturales.

Leer también: La impactante respuesta de Fam Malasia después de la sanción de la FIFA debido a la falsificación de los documentos de los jugadores



«Fam ha seguido el proceso adecuado y cooperado con la FIFA y el gobierno de Malasia. La FIFA ha acordado esto antes. Escribe Ismail en su cuenta personal X.

También insinuó la existencia de sabotaje de ciertos partidos que estaban preocupados por el surgimiento del tigre de Malaya.

No te detengas allí, el dueño del club Johor Darul Ta’zim (JDT) Hizo hincapié en que FAM lucharía contra la decisión de la FIFA apelante.

«Otra pregunta: el castigo fue transmitido sin dar una razón clara. La FIFA anunció rápidamente la decisión a pesar de que el proceso de apelación no estaba terminado. ¿Quién está en Nueva York? Espero que Fam presente inmediatamente una apelación», dijo Ismail.

«No seremos intimidados o sometidos a aquellos que tienen miedo del surgimiento del tigre de Malaya. La lucha sigue siendo lucha, y el coraje proviene de la verdad», agregó.

Como se sabe, la FIFA sentenció oficialmente la sentencia de 12 meses a siete jugadores naturalizados de Malasia, acompañado por una multa de 2 mil marcos suizos (CHF) cada uno o alrededor de Rp41.8 millones.

Mientras tanto, FAM tampoco escapó de las sanciones en forma de una multa de 350 mil CHF o alrededor de Rp7.3 mil millones.

Los siete jugadores que fueron sentenciados fueron Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Hevel Serrano.