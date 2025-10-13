La impactante respuesta del Fiscal General cuando se le preguntó sobre la fallida instrucción previa al juicio de Nadiem

Jacarta – Pasos del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristas) El intento de Nadiem Makarim de escapar de la trampa legal terminó en los tribunales. Pleito antes del juicio Su propuesta fue rechazada oficialmente por el panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

En respuesta a eso, oficina del fiscal general (AGO) habló inmediatamente. El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, enfatizó que la decisión es una prueba contundente de que la designación de Nadiem como sospechoso se había realizado de acuerdo con los procedimientos.

«Con esta decisión, la determinación del sospechoso y la detención de Pak Nadiem son legales de acuerdo con el derecho procesal penal», dijo Anang.



El exministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim detenido por el Fiscal General

Confirmó que ahora los investigadores se concentrarán en concluir la investigación del presunto caso. corrupción adquisición de Chromebooks en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek) para el período 2019-2022.

«El proceso legal continúa, por supuesto respetando el principio de presunción de inocencia», afirmó.

Para su información, el Panel de Jueces del Tribunal de Distrito (PN) del Sur de Yakarta rechazó oficialmente la solicitud previa al juicio presentada por el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Esta decisión confirma que la condición de sospechoso de Nadiem en el caso de corrupción en la adquisición de Chromebook sigue siendo legalmente válida. La decisión fue leída por el juez único I Ketut Darpawan.

«Probando y rechazando la solicitud previa al juicio del solicitante», dijo en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.