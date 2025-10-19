La impactante respuesta del Dr. Mahfud a la petición de KPK de informar sobre el presunto margen de beneficio en el proyecto Whoosh

Jacarta – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menko Polkam) MD Mahfud confusión respecto de la solicitud de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk), quien le pidió que denunciara las acusaciones aumentar Proyecto de tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh.

Esto se supo por el tweet de Mahfud en su cuenta personal X @mohmahfudmd. Según él, la petición de la agencia anticorrupción era un poco extraña.

«Esto es un poco extraño, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) me pidió que informara sobre el presunto aumento de Whoosh. En derecho penal, si hay información sobre un presunto incidente criminal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH) deben investigar inmediatamente, no solicitar un informe. También puede llamar a la fuente de la información para interrogarlo», fue citado el domingo 19 de octubre de 2025.

Dijo que se necesita un informe si hay un incidente del que APH no tiene conocimiento. Un ejemplo es el descubrimiento de un cadáver. Sin embargo, si hay noticias sobre un asesinato, la APH debe investigar de inmediato sin esperar un informe.

“Pero si hay noticia de un asesinato, la APH debe actuar de inmediato para investigar, no hay necesidad de esperar un informe”, dijo.

Dijo que no era el primero en plantear esta cuestión. La fuente inicial del supuesto margen de beneficio para el proyecto Whoosh fue un programa de televisión con las fuentes Agus Pambagyo y Antony Budiawan.

«Todo lo que transmito proviene de NusantaraTV, Antony Budiawan y Agus Pambagyo, que se transmiten legal y abiertamente. Confío en los tres, así que hablo de ellos abiertamente en el podcast Frankly Terang», dijo.

Por lo tanto, le pareció extraño que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción no supiera que hubo una discusión sobre el supuesto margen de beneficio en el proyecto que había sido transmitido abiertamente por la estación de televisión antes de que él lo discutiera. Sin embargo, Mahfud sugirió que la agencia anticorrupción lo llamara si necesitaba más información sobre este asunto.

«Sólo llámame y te mostraré la transmisión de Nusantara TV. Después de eso, llama a Nusantara TV, Antoni Budiawan y Agus Pambagyo para explicarte. No ser interrogado, pero pidiendo información», dijo de nuevo.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) pidió a Mahfud que hiciera un informe sobre presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto del tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh.