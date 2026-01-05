La impactante respuesta de Tompi tras ser acusado de defender a Gibran por su cargo

VIVA – Nombre de un médico y músico. tompi Actualmente está en el foco público luego de que recibió acusaciones de internautas que decían que estaba defendiendo al vicepresidente. Gibran Rakabuming Raka para aspirar a una determinada posición. Tompi respondió de inmediato a esta acusación con una breve pero llamativa respuesta, que luego se volvió viral en las redes sociales.

El comienzo de esta polémica se produjo cuando Tompi dio su opinión sobre una actuación de comedia en solitario titulada Mens Rea Oleh. Pandji Pragiwaksono que satirizaba el físico de Gibran. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Tompi y Pandji Pragiwaksono

En su declaración, Tompi consideró que los chistes que tocaban las condiciones físicas no eran una forma inteligente de crítica. Esta actitud de hecho hizo que algunos internautas acusaran a Tompi de tener una misión oculta. Uno de los internautas le hizo directamente a Tompi una pregunta sarcástica.

«¿Qué puesto quieres ser médico senior?» preguntó un internauta a Tompi, citado en la historia de Instagram @dr_tompi subida el martes 6 de enero de 2025.

Sin quedarse callado, Tompi dio una respuesta llamativa y práctica al mensaje del internauta.

«¿Cuánto puedo pagarte? Hay mucha basura de este tipo», le sorprendió la respuesta de Tompi.

La cosa no terminó ahí, Tompi también subió un retrato de su unión con Gibran y varios colegas. La subida iba acompañada de una declaración en broma que atraía cada vez más la atención del público.

«Comisionado o CEO de Pertamina, ¿no? A ver qué le conviene a @melaney_ricardo», escribió.

Anteriormente, Tompi se había pronunciado respecto a las alusiones al aspecto físico de Gibran. En el comunicado que transmitió, Tompi enfatizó que hacer una broma sobre el estado de su cuerpo no es apropiado, especialmente cuando se lo ve desde una perspectiva médica.

«Reírse de la condición física de alguien, sea cual sea el contexto, no es una forma inteligente de crítica. Lo que parece «somnoliento» a los ojos, en el mundo médico se conoce como PTOSIS, una condición anatómica que puede ser congénita, funcional o médica, y NO ES en absoluto una BROMA», escribió.

Tompi también destacó que las críticas siguen siendo válidas, pero deben ser sobre temas relevantes.

«La crítica está permitida, la sátira está permitida, el humor es válido, pero degradar la condición física de alguien no es inteligencia, sino pereza de pensar», prosiguió.